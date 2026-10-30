کد خبر: 1387484
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
اقتصاد » اخبار کلی

تولیدکنندگان لوازم خانگی باز هم دست در جیب مردم کردند

حسام کمالی

جوان آنلاین: بازار لوازم خانگی در حالی با افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها روبه‌روست که تولیدکنندگان همچنان از دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی و هزینه‌های تولید گلایه می‌کنند، اما نکته اصلی این است که چرا فشار این مشکلات در نهایت باید به مصرف‌کننده منتقل شود و خریدار هر بار برای تهیه یک وسیله ضروری، هزینه بیشتری بپردازد؟ حمایت از تولید داخلی به باور کارشناسان وقتی توجیه اقتصادی دارد که نتیجه آن بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری، ثبات قیمت و دسترسی آسان‌تر مردم به کالا باشد، نه اینکه تولیدکننده از محدودیت واردات و ضعف رقابت بهره ببرد و بدون پاسخگویی درباره قیمت‌گذاری، بار مشکلات خود را بر دوش مردم بگذارد. 
 
صنعت لوازم خانگی سال‌هاست با حمایت سیاست‌گذاران و محدودیت واردات کالا‌های خارجی فعالیت می‌کند و قرار بود فرصت رشد را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند، ظرفیت تولید را افزایش دهد و وابستگی بازار به محصولات خارجی را کاهش دهد، اما اکنون این شبهات برای کارشناسان مطرح شده است که حاصل این حمایت‌ها برای مصرف‌کننده چه بوده است؟ آیا مردم به محصولاتی باکیفیت‌تر و قیمت مناسب‌تر دسترسی دارند یا تنها با بازاری مواجهند که در آن انتخاب‌های محدودتر شده و قیمت خرید کالا‌های داخلی نیز پیوسته افزایش پیدا می‌کند؟
تولیدکنندگان در توضیح افزایش قیمت‌ها معمولاً به مشکلاتی مانند تأمین مواد اولیه، نوسان نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و دشواری واردات قطعات اشاره می‌کنند. این عوامل در ساختار تولید کشور واقعی هستند و نمی‌توان اثر آنها را بر هزینه تمام‌شده نادیده گرفت، اما طرح مداوم این مشکلات به‌تنهایی پاسخگوی مطالبه مصرف‌کننده نیست، زیرا تولیدکننده باید مشخص کند افزایش هزینه‌ها با چه سازوکاری به قیمت نهایی منتقل شده و چه سهمی از گرانی محصول ناشی از هزینه‌های واقعی تولید و چه بخشی مربوط به سیاست قیمت‌گذاری و حاشیه سود بنگاه است. مشکل اصلی اینجاست که در بازار لوازم خانگی، مصرف‌کننده معمولاً امکان بررسی اجزای قیمت را ندارد و نمی‌داند کالایی که با قیمت بالاتر عرضه می‌شود، دقیقاً به چه دلیل گران‌تر شده است. تولیدکننده از افزایش هزینه مواد اولیه سخن می‌گوید، اما اطلاعات شفافی درباره سهم مواد اولیه، دستمزد، انرژی، قطعات وارداتی، هزینه توزیع و سود نهایی در اختیار خریدار قرار نمی‌گیرد، در نتیجه هر بار که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، مردم باید روایت تولیدکننده را بپذیرند، بی‌آنکه امکان سنجش آن را داشته باشند. این وضعیت، به‌ویژه در بازاری مسئله‌ساز است که رقابت در آن به اندازه کافی قدرتمند نیست. محدودیت واردات اگرچه با هدف حمایت از تولید داخلی اعمال شده، اما در عمل بخشی از فشار رقابتی را از دوش تولیدکنندگان برداشته است، وقتی مصرف‌کننده برای خرید محصول خارجی با محدودیت روبه‌رو باشد و تعداد گزینه‌های جایگزین کاهش پیدا کند، تولیدکننده داخلی با انگیزه کمتری برای رقابت قیمتی و ارتقای کیفیت مواجه می‌شود، در چنین بازاری احتمال دارد حمایت به جای آنکه به افزایش توان تولید منجر شود، به امتیازی پایدار برای بنگاه تبدیل شود. 
حمایت از تولید داخلی به خودی خود سیاست نادرستی نیست و هیچ اقتصادی نیز بدون تقویت ظرفیت‌های صنعتی به توسعه پایدار نمی‌رسد، اما حمایت وقتی معنا دارد که در برابر آن تعهد مشخصی از تولیدکننده مطالبه شود، بنگاهی که از محدودیت واردات، دسترسی به تسهیلات، حمایت‌های سیاستی و ظرفیت بازار داخلی بهره می‌برد، باید درباره کیفیت محصول، قیمت عرضه، خدمات پس از فروش، بهره‌وری و برنامه توسعه خود پاسخگو باشد، نمی‌توان از مردم انتظار داشت هزینه حمایت از صنعت را بپردازند، اما در مقابل درباره نتیجه این حمایت‌ها پرسشی مطرح نکنند. یکی از انتقاد‌های جدی به عملکرد بخشی از تولیدکنندگان لوازم خانگی، فاصله میان ادعای حمایت از مصرف‌کننده و واقعیت بازار است، تولیدکننده از ضرورت حفظ اشتغال و تداوم فعالیت کارخانه سخن می‌گوید، اما خریدار هنگام مراجعه به بازار با قیمت‌هایی روبه‌رو می‌شود که خرید کالا را برای بسیاری از خانوار‌ها دشوار کرده است. اگر قرار باشد تمام مشکلات بنگاه از مسیر افزایش قیمت جبران شود، در این معادله مصرف‌کننده چه جایگاهی دارد و چه نهادی از قدرت خرید او دفاع می‌کند؟
در این میان، استناد به هزینه‌های تولید نیز نباید به مجوزی دائمی برای افزایش قیمت تبدیل شود، افزایش هزینه مواد اولیه یا قطعات وارداتی ممکن است قیمت تمام‌شده را بالا ببرد، اما این موضوع ضرورت بررسی سایر اجزای هزینه را از بین نمی‌برد. تولیدکننده باید مشخص کند برای کاهش هزینه‌ها چه اقداماتی انجام داده، آیا بهره‌وری خطوط تولید را افزایش داده، ضایعات را کاهش داده، روش‌های تأمین مواد اولیه را اصلاح کرده و هزینه‌های غیرضروری را کنترل کرده است یا ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و تمام فشار را به قیمت فروش انتقال داده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لوازم خانگی ، مشکلات ، خریدار
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بدون شرح

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

پیشنهاد تقریباً هیچ!

شلیک به خودی از رسانه ملی!

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

بحران فرانسه چگونه می‌تواند آینده اروپا را تغییر دهد؟

در ساختن آینده هم‌عهدیم

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

منطقه با منطق ایرانی

همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

«قفسه‌های خالی» تاوان اروپا در همراهی با جنگ‌افروزی امریکا

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

ایران فرسودگی هژمون امریکا را افشا کرد

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

مردم شریک درآمد صرفه‌جویی گاز می‌شوند

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار