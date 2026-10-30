مردم پای کار گاز و برق بیایند

جوان آنلاین: جانفدایانی که با فداکاری در جریان جنگ تحمیلی امریکایی- صهیونیستی علیه ایران، با ایجاد حلقه انسانی در اطراف مراکز حساس و زیرساخت‌های برق و گاز، لرزه بر اندام دشمن انداختند، خوب می‌دانند که به دلیل آسیب زیرساخت‌های گازی کشور، تولید گاز و برق در زمستان پیش‌رو دچار مخاطره شده است و باید با پیوستن به پویش کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی در مصرف گاز و برق به درخواست وزارت نیرو و شرکت گاز لبیک گویند.



نیمی از جمعیت ایران در جریان جنگ تحمیلی رژیم تروریستی امریکا و صهیونیست‌ها علیه ایران در پویش جانفدایان ایران، نام خود را ثبت کردند. آنها با حمایت از نیرو‌های مسلح و دفاع همه‌جانبه از کشور در مقابل تهاجم دشمن و ایجاد زنجیره دفاعی در اطراف زیرساخت‌های حیاتی کشور، بلوغ و پختگی خود را به جهانیان نشان دادند. تداوم این مسیر و جانفدایی برای ایران، به‌ویژه در ماه‌های پیش‌رو در اصلاح الگوی مصرف انرژی، به‌ویژه گاز و برق ظهور و بروز می‌یابد. این صرفه‌جویی می‌تواند موتور بخش تولید کشور را به حرکت درآورده و از تهدید‌های موجود برای توسعه کشور فرصت‌سازی کند و با چرخیدن چرخ تولید، دشمن را ناامید کنند.

مردم به پویش صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌پیوندند

هر سال زمستان که از راه می‌رسد، نفس کشور کمی تنگ‌تر می‌شود، نه فقط از سرمای هوا، بلکه از فشاری که سال‌هاست روی شبکه گاز و برق، سنگینی می‌کند. اگرچه ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهان و سومین تولیدکننده گاز خام است، اما هر سال با نزدیک شدن فصل سرد، همان داستان، تکرار می‌شود. تولید هست، اما مصرف از آن جلو می‌زند. فاصله بین تولید و مصرف در این سال‌ها آنچنان زیاد شده که حالا ناترازی کلمه‌ای است که دیگر برای مردم و مسئولان ناآشنا نیست. از سال‌های گذشته، کشور در اوج مصرف روزانه با کسری ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعبی روبه‌رو بود. وابستگی سبد انرژی به گاز به بیش از ۷۰ درصد برآورد می‌شود و نیروگاه‌ها، تقریباً ۹۰ درصد سوخت‌شان را از گاز می‌گیرند.

در سال ۱۴۰۳ که ذخیره‌سازی گاز در تابستان به اندازه کافی انجام نشده بود، در زمستان همان سال هم ناترازی گاز داشتیم و هم ناترازی برق، چراکه گاز موجود، جوابگوی تولید برق و مصرف گاز خانگی و تولید کشور نبود. این ناترازی در سال گذشته اندکی جبران شده بود، تا اینکه در بیست‌وهفتم اسفند ۱۴۰۴ چهار پالایشگاه بزرگ گازی در عسلویه هدف دشمن قرار گرفتند. اهداف کاملاً غیرنظامی و صنعتی که در هیچ‌کدام از مناسبات جنگ جایی نداشتند. در چند دقیقه، حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت روزانه تولید از مدار خارج شد. عددی که معادل مصرف چندین استان شمالی ایران در یک روز سرد است. امریکا تصور می‌کرد با این حمله، شبکه گاز کشور از هم می‌پاشد، اما نیرو‌های عملیاتی سریع وارد عمل شدند. طی ماه‌های بعد، بخشی از ظرفیت آسیب‌دیده به چرخه بازگشت. حالا ناترازی قدیمی با این کسری جدید همدست شده و برآورد‌ها از ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون مترمکعب کسری بالقوه در روز‌های اوج مصرف حکایت دارد. در این میان، با سرد شدن هوا و روشن شدن وسایل گرمایشی در خانه‌ها، استان‌های شمالی بیش از همه این فشار را حس می‌کنند. حدود ۷۰ درصد گاز کشور در نیمه شمالی مصرف می‌شود. بخاری‌های کم‌بازده، ساختمان‌های بدون عایق مناسب و دمای محیط‌هایی که گاهی بی‌دلیل بالا نگه داشته می‌شود همه اینها گاز را می‌بلعند. نکته قابل تأمل اینکه قطع گاز شبیه به قطع برق یا آب نیست که با یک دکمه انجام شود و با فروکش کردن ناترازی دوباره وصل شود. برای وصل دوباره گاز بخش خانگی، مأموران گاز باید یک به یک به خانه‌ها بروند و بعد از اطمینان از حضور همه واحد‌های یک ساختمان، گاز را وصل کنند، زیرا ممکن است یک واحد از آن ساختمان وسیله گازسوز خود را بدون خاموش کردن، رها کرده باشد و با وصل گاز، خطرآفرین شود.

بنابراین راه‌حل کم‌هزینه و کم‌دردسر برای عبور از زمستانی که ممکن است تأمین گاز در آن با محدودیت همراه باشد، تغییر الگوی مصرف و صرفه‌جویی است. از این‌رو، در هفته‌های اخیر در فضای مجازی، مردم پویش کاهش مصرف برق و گاز راه انداختند و تلاش می‌کنند با مدیریت مصرف گاز و برق در روز‌های سرد زمستان، دولت را یاری کنند.

عبور از شرایط زمستان با صرفه‌جویی ۱۵درصدی مردم در مصرف برق

در پی بروز چالش‌های جدی در تولید و تأمین گاز خانگی و گاز مورد نیاز نیروگاه‌های برق، معاون وزیر نیرو از مردم درخواست می‌کند با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف برق، به عبور از شرایط زمستان کمک کنند. مصطفی رجبی‌مشهدی درباره وضعیت تأمین سوخت زمستانی می‌گوید: بخشی از گاز کشور و بخشی از ظرفیت‌های مربوط به آن را در جریان جنگ تحمیلی سوم از دست داده‌ایم، اما تلاش می‌شود با ذخیره‌سازی سوخت مایع، شرایط تأمین انرژی بهبود یابد. وی با تأکید بر اینکه تأمین انرژی در زمستان امسال با دشواری بیشتری همراه خواهد بود، می‌افزاید: همراهی مردم در مدیریت مصرف برق اهمیت ویژه‌ای دارد. معاون وزیر نیرو تأکید می‌کند: وابستگی بخشی از صنعت برق به گاز سبب شده ناترازی گاز، تولید برق را هم متأثر کند و منجر به ناترازی برق شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه: پرمصرف‌ها جریمه می‌شوند

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه از تلاش وزارت نفت در ترمیم بخشی از آسیب‌های واردشده به تأسیسات گاز در جریان جنگ تحمیلی خبر داده و می‌گوید: با نزدیک شدن فصل سرد سال و چالش ناترازی گاز، از مردم می‌خواهیم با مدیریت مصرف به تأمین پایدار گاز در زمستان کمک کنند. امسال سال سردی را پیش‌رو خواهیم داشت و از سوی دیگر با ناترازی گاز روبه‌رو هستیم و در جریان جنگ اخیر بخشی از تأسیسات تولید گاز آسیب دیده است. حمید پورمحمدی در گفت‌وگویی تلویزیونی می‌افزاید: اگر از هم‌اکنون در مصرف گاز دقت نکنیم، ممکن است برخی استان‌ها در تأمین گاز با مشکل روبه‌رو شوند، اما با کاهش ۱۰ درصدی مصرف می‌توانیم از سرمای امسال عبور کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: از مردم می‌خواهم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند و الگوی مصرف را رعایت کنند، زیرا در صورت رعایت‌نکردن الگوی مصرف از سوی برخی خانوارها، ناچار به اعمال جریمه خواهیم بود. پورمحمدی با هشدار درباره پیامد‌های افت فشار گاز تأکید می‌کند: اگر فشار گاز کاهش یابد، ممکن است گاز یک شهر قطع شود و موضوع فقط قطع گاز یک یا دو واحد مسکونی نیست. بنابراین مدیریت مصرف اهمیت زیادی دارد.

بهینه شدن مصرف انرژی در ساختمان‌ها نادیده گرفته می‌شود

کارشناسان معتقدند با بهینه کردن وسایل برقی و گازسوز می‌توان مصرف را کاهش داد. در این خصوص مدیرعامل شرکت ملی گاز می‌گوید: زمستان امسال وضعیت ویژه‌ای برای صنعت گاز کشور رقم خورده و جنگ شکاف ناترازی را بیشتر کرده است. عبور از این شرایط دشوار با همراهی مردم و صرفه‌جویی آنها در مصرف گاز و برق ممکن است.

سعید توکلی می‌افزاید: ما در بخش صنعت شاهد هستیم بنگاه‌های اقتصادی قیمت انرژی را چندان در قیمت تمام‌شده کالای خود لحاظ نمی‌کنند یا از تجهیزات و ماشین‌آلاتی استفاده می‌کنند که بسیار انرژی‌بر هستند. گاهی شاهدیم صاحبان صنایع کشور اقدام به واردات تجهیزات و ماشین‌آلات دست‌دوم سایر کشور‌ها می‌کنند. در واقع آنها ماشین‌آلاتی هستند که در سایر کشور‌ها به دلیل مصرف بالای انرژی و تحمیل هزینه به تولیدکننده، از رده خارج شده‌اند، اما در ایران این ماشین‌آلات و تجهیزات مشتری دارد، چون انرژی قیمتی ندارد.»

مدیرعامل شرکت ملی گاز همچنین می‌گوید: در بخش خانگی نیز با همین عارضه مواجه هستیم. به‌عنوان مثال، هر زمان که صحبت از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و مدیریت در صرفه‌جویی انرژی می‌شود، برای پیمانکار ساختمان و سازنده انگیزه‌ای وجود ندارد که هزینه اضافه کند و تجهیزات ویژه برای ساختمان خود خریداری کند تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند که قیمتی ندارد. برای مثال، ما به وفور در خانه‌های ایران شاهدیم در حالی که سیستم سرمایشی فعال است، افراد برای گرم‌کردن خود از پتو استفاده می‌کنند یا در زمستان در شرایطی که وسایل گرمایشی کار می‌کنند، در‌ها و پنجره‌ها باز است.