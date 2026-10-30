اختصاص ۵/۶ همت درآمد مالیاتی به ۹۱۰ پروژه آموزشی با انتخاب مؤدیان

جوان آنلاین: جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی معتقد است: در چارچوب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مؤدیان مالیاتی می‌توانند در مسیر هزینه‌کرد بخشی از مالیات پرداختی خود نقش‌آفرینی کنند و منابع مالی را به سمت پروژه‌های اولویت‌دار مورد نیاز جامعه هدایت کنند. اختصاص بیش از ۶/۵ همت اعتبار به بیش از ۹۱۰ پروژه حوزه آموزش و پرورش، نشان‌دهنده اهمیت این بخش در اولویت‌بندی مردم و توجه ویژه آنان به توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور است.



یکی از مهم‌ترین جلوه‌های طرح نشان‌دارکردن مالیات‌ها در سال ۱۴۰۵، توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای امکانات مدارس کشور است که نشان می‌دهد منابع مالیاتی می‌توانند فراتر از یک ابزار درآمدی برای دولت، به اهرمی مؤثر در رفع نیاز‌های اساسی جامعه تبدیل شوند. در چارچوب این طرح، بیش از ۹۱۰ پروژه در حوزه آموزش و پرورش، شامل ساخت، تکمیل و بهسازی مدارس تعریف شده و اعتباری بالغ بر ۶/۵ همت برای اجرای آنها در نظر گرفته شده است. این ارقام بیانگر جایگاه برجسته آموزش در میان اولویت‌های انتخابی مؤدیان مالیاتی و اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی است که مستقیماً با آینده نسل‌های بعدی کشور ارتباط دارند.

تمرکز قابل توجه منابع مالیاتی بر حوزه آموزش را باید نشانه‌ای از افزایش مشارکت مؤدیان در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای کشور دانست. در الگوی سنتی تأمین مالی عمومی، مالیات پرداخت‌شده به خزانه واریز می‌شود و شهروندان معمولاً اطلاع مستقیمی از محل هزینه‌کرد آن ندارند، اما طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها این امکان را فراهم می‌کند که مؤدیان با انتخاب پروژه‌های مورد نظر خود، نقش ملموس‌تری در تخصیص منابع مالیاتی ایفا کنند. چنین سازوکاری، فاصله میان پرداخت مالیات و مشاهده نتایج آن را کاهش می‌دهد و به شهروندان کمک می‌کند آثار مشارکت اقتصادی خود را در قالب پروژه‌های عمرانی، آموزشی و خدمات عمومی مشاهده کنند.

در این میان، توجه مؤدیان به ساخت و بهسازی مدارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا زیرساخت آموزشی مناسب، یکی از پیش‌نیاز‌های اساسی برای تحقق عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان محسوب می‌شود. کمبود فضای آموزشی استاندارد، فرسودگی برخی مدارس و نیاز به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، از جمله مسائلی هستند که رفع آنها مستلزم تأمین منابع مالی پایدار و هدفمند است. اختصاص بیش از ۶/۵ همت اعتبار به بیش از ۹۱۰ پروژه آموزشی در سال ۱۴۰۵ می‌تواند به پیشبرد بخشی از این نیاز‌ها کمک کند و زمینه را برای بهبود کیفیت محیط‌های یادگیری فراهم سازد. در واقع، سرمایه‌گذاری در مدرسه تنها هزینه‌کرد برای یک ساختمان نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در توانمندی‌های انسانی و ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور در سال‌های آینده است.

نکته مهم دیگر آن است که هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های آموزشی، می‌تواند به تکمیل ظرفیت‌های تأمین مالی بخش عمومی کمک کند. در شرایطی که کشور برای توسعه زیرساخت‌ها با نیاز‌های گسترده و محدودیت منابع روبه‌روست، استفاده هدفمند از ظرفیت مالیات‌ها و جلب مشارکت مؤدیان در تعیین اولویت‌ها، راهکاری برای افزایش اثربخشی هزینه‌کرد‌های عمومی به شمار می‌رود. تمرکز منابع بر پروژه‌های مشخص، به‌ویژه طرح‌های ساخت، تکمیل و بهسازی مدارس، این فرصت را ایجاد می‌کند که نیاز‌های محلی و منطقه‌ای بهتر دیده شوند و منابع براساس اولویت‌های مورد توجه مؤدیان به پروژه‌های مورد نیاز جامعه اختصاص یابند. با این حال، موفقیت این مسیر مستلزم نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها، جلوگیری از طولانی‌شدن طرح‌های عمرانی و اطمینان از تبدیل اعتبارات پیش‌بینی‌شده به نتایج واقعی و قابل مشاهده است.

بنابراین طرح نشان‌دارکردن مالیات‌ها در سال ۱۴۰۵، فرصت ارزشمندی برای مشارکت مستقیم مردم در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور، به‌ویژه ساخت، تکمیل و تجهیز مدارس در مناطق محروم فراهم کرده است. در چارچوب این طرح، بیش از ۹۱۰ پروژه در حوزه آموزش و پرورش و زیرساخت‌های مدارس تعریف شده و اعتباری بالغ بر ۶/۵ همت به آنها اختصاص یافته است. این میزان از توجه مؤدیان مالیاتی به حوزه آموزش نشان می‌دهد که مردم می‌توانند با انتخاب محل مصرف مالیات خود، در رفع کمبود‌های زیرساختی مدارس و فراهم‌کردن امکانات آموزشی مناسب برای دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار نقش مؤثری ایفا کنند.

مردم در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مالیات پرداختی خود را جهت تقویت عدالت آموزشی و افزایش دسترسی مردم به مدارس مناسب و تجهیز مدارس مناطق محروم بیش از ۶/۵ همت منابع مالیاتی خود را در بیش از ۹۱۰ پروژه در حوزه آموزش و پرورش و زیرساخت‌های بهینه‌سازی مدارس هدایت کردند. هدایت هدفمند منابع مالیاتی به سمت ساخت، تکمیل و بهسازی مدارس، می‌تواند زمینه دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم به فضا‌های آموزشی استانداردتر را فراهم کند و بخشی از فاصله امکانات آموزشی میان مناطق مختلف کشور را کاهش دهد. همچنین، شفافیت در تخصیص اعتبارات و اطلاع‌رسانی درباره روند اجرای پروژه‌ها، ضمن افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی، این امکان را فراهم می‌کند که مردم آثار ملموس پرداخت مالیات خود را در توسعه مدارس و بهبود شرایط تحصیل نسل آینده مشاهده کنند.

در همین رابطه جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به توجه ویژه مودیان در زمینه تقویت منابع مالی توسعه زیرساخت‌های مدارس و بهینه‌سازی مدرسه‌ها خاطرنشان کرد: تخصیص مستقیم مالیات مودیان به طرح‌های زیربنایی با انتخاب خود مردم، شفافیت بودجه‌ای را ارتقا می‌دهد؛ همانگونه که تخصیص منابع حاصل از این طرح به تکمیل زیرساخت‌های حیاتی، الگویی موفق از مدیریت منابع و تسریع سازندگی کشور را ثبت کرد. طرح نشان‌دارکردن مالیات‌ها در سال ۱۴۰۵، با تمرکز ویژه بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ساخت و بهسازی مدارس کشور، به یکی از جلوه‌های مؤثر مشارکت مستقیم مردم در پیشرفت و آبادانی کشور تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵، تعداد پروژه‌های حوزه آموزش و پرورش به بیش از ۹۱۰ پروژه رسیده که حدود ۴۳ درصد از کل پروژه‌های تعریف‌شده در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را شامل می‌شود. این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۵ همت و براساس برآورد‌های اعلام‌شده، بیش از ۶/۵ همت منابع مالی دریافت خواهند کرد.

کوچکی‌نژاد گفت: سهم قابل‌توجه آموزش و پرورش از مجموع پروژه‌ها و اعتبارات این طرح، بیانگر اولویت بالای ساخت، تکمیل و بهسازی مدارس در نگاه مؤدیان مالیاتی است؛ اولویتی که می‌تواند به بهبود فضای آموزشی، ارتقای کیفیت خدمات تحصیلی و کاهش کمبود‌های زیرساختی در مناطق مختلف کشور کمک کند.