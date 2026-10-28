کد خبر: 1387345
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۵
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آبادیان: احداث پارکینگ طبقاتی در ۶۶۴ نقطه تهران پیش‌بینی شده است

آبادیان معاون شهردار تهران از پیش‌بینی احداث پارکینگ طبقاتی در ۶۶۴ نقطه پایتخت و رفع بخشی از کمبود سرانه آموزشی منطقه ۲۲ طی سه سال خبر داد.

جوان آنلاین: نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه در سال ۱۳۸۵ ضوابط عامی برای این موضوع در نظر گرفته شده بود، اظهار کرد: با وجود تدوین این ضوابط، کمبود پارکینگ همچنان یکی از مسائل شهری است. در همین راستا، تلاش کردیم با برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۵، زمینه ارائه خدمات مکمل و ایجاد مشوق‌هایی برای سازندگان را فراهم کنیم تا احداث پارکینگ‌های طبقاتی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش مهر، وی افزود: با توجه به رویکرد مبتنی بر کمیسیون ماده ۵ در رسیدگی به این مسئله، پیگیر اجرای طرح‌ها در عرصه‌های پیش‌بینی‌شده برای احداث پارکینگ هستیم تا بخشی از نیاز شهر تهران در این زمینه برطرف شود. بر اساس طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران، ایجاد پارکینگ طبقاتی در ۶۶۴ نقطه از شهر پیش‌بینی شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره کمبود سرانه آموزشی در پایتخت گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که به امضا رسیده است، مقرر شد اراضی موردنیاز برای توسعه فضاهای آموزشی شناسایی شود تا طی یک دوره زمانی مشخص، بخشی از کمبود سرانه آموزشی شهر تهران جبران شود. در حال حاضر، مبادله این اراضی در چارچوب تفاهم‌نامه در حال انجام است.

آبادیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این تفاهم‌نامه تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با وزارت آموزش‌وپرورش، شهرداری و استانداری در حال انجام است. همچنین مقرر شده اراضی آموزشی در مناطقی که با کمبود سرانه آموزشی مواجه‌اند و از جمعیت و تراکم ساختمانی بالایی برخوردارند، در اولویت قرار گیرند.

وی در پایان با اشاره به زمان‌بندی اجرای توافقات، ابراز امیدواری کرد که با اجرای یک برنامه سه‌ساله، بخشی از مشکلات سرانه آموزشی منطقه ۲۲ تهران برطرف شود.

برچسب ها: ساخت پارکینگ ، شهرداری تهران ، پارکینگ خودرو
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