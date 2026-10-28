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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۴
جامعه » اخبار كلی

ایران جزو پنج کشور اول دنیا در پیوند سلول‌های بنیادی چشم

سلول‌های بنیادی رئیس انجمن علمی چشم پزشکی ایران، کشورمان را جزو پنج کشور اول دنیا در پیوند سلول‌های بنیادی چشم دانست.

جوان آنلاین: حامد قاسمی، روز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ در سی و پنجمین کنگره انجمن علمی چشم پزشکی ایران در مرکز همایش‌های رازی، گفت: تمامی اساتید و چشم پزشکان کشور در کنگره حضور دارند و آخرین دستاوردهای چشم پزشکی دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به جایگاه رشته چشم پزشکی در ایران، افزود: ما برای درمان بیماری‌های چشم، هیچ نیازی نداریم که بیمار به خارج از کشور اعزام شود.

قاسمی با عنوان این مطلب که ایران جزو پنج کشور اول دنیا در پیوند سلول‌های بنیادی چشم است، اضافه کرد: برای بیمارانی که دچار چشم آنها دچار سوختگی های شیمیایی و حرارتی شده است، نیاز به پیوند قرنیه دارند که قبل از آن باید پیوند سلول‌های بنیادی را انجام دهد.

وی در خصوص هزینه‌ها و میزان موفقیت پیوند سلول‌های بنیادی چشم در کشور، گفت: هزینه‌های آن کاملا دولتی است و بالای ۸۵ درصد موفقیت دارد.

رئیس انجمن علمی چشم پزشکی ایران، در پاسخ به سئوالی راجع به طولانی شدن نوبت های درمان در بیمارستان های دولتی، اظهار داشت: معتقدیم در حوزه چشم پزشکی نوبت عمل ها به روز است.

در ادامه، محمدمهدی مطهری، متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه و دبیر علمی کنگره نیز گفت: دو هزار نفر در کنگره ثبت نام کرده‌اند که ۷۵ درصد اعضای انجمن را شامل می شود.

وی افزود: بیش از ۴۰۰ مقاله، سخنرانی و برنامه آموزشی در طول ۴ روز برگزاری کنگره داریم.

مطهری ادامه داد: تاکید ما بر بازآموزی و آشنایی همکاران با روش‌های جدید درمان بیماری‌های چشم است.

وی با عنوان این مطلب که چشم پزشکی ایران همواره جزو رشته‌های به روز و کارآمد پزشکی در کشور است، گفت:

مطهری در ادامه با بیان این مطلب که جامعه ایرانی در حال چاق شدن است و دیابت هم چشم را درگیر می‌کند، افزود: عمده ترین موضوعی که سلامت بینایی را تهدید می کند، دیابت است.

وی با عنوان این مطلب که درگیری دیابت در شبکیه خیلی شایع است، گفت: کار کردن مداوم با رایانه، باعث بروز خشکی چشم می شود.

مطهری افزود: خشکی چشم با عارضه هایی همچون سوزش و درد همراه است و ممکن است خراش قرنیه ایجاد کند و در نهایت، کاهش بینایی رخ بدهد.

برچسب ها: سلول های بنیادی ، سلول‌های بنیادی ، چشم
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