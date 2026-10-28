جوان آنلاین: سردار محمدباقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با برنامه رادیویی سلام صبح بخیر، پیرامون مسائل مختلف ترافیکی به تشریح نحوه اعمال جریمه برای تردد خودروها در خط ویژه بزرگراه شهید چمران پرداخت و اظهار کرد: در فرایند ثبت تخلفات، ابتدا پیامک تشخیص اولیه و ابتدایی تخلف برای رانندگان ارسال می‌شود، اما این داده‌ها بلافاصله پس از انتقال به سرورهای اجراییات پلیس راهنمایی و رانندگی، در مرحله چک اپراتوری و با استفاده از ربات‌ها و پیش‌فرض‌های نرم‌افزاری پالایش می‌شوند و شهروندان نباید نگرانی از این بابت داشته باشند.

وی افزود: خط ویژه بزرگراه چمران با هدف استفاده بهینه از زیرساخت‌های جاده‌ای و توسعه حمل‌ونقل عمومی، برای تردد تاکسی‌ها، ون‌ها و خودروهای امدادی و فوریتی مجاز در نظر گرفته شده است، بنابراین سامانه‌های پلیس در مرحله نهایی تمامی این پلاک‌های مجاز را پالایش کرده و اعمال قانون نهایی برای آن‌ها صورت نمی‌گیرد، و اگر احیاناً خطایی رخ دهد، رانندگان می‌توانند از طریق اپلیکیشن «پلیس من» یا سامانه «راهور ۱۲۰» اعتراض خود را به‌صورت برخط و غیرحضوری ثبت کنند تا سوابق تخلفاتی حذف شود.

سلیمی در پاسخ به گلایه مجری برنامه درباره دریافت هزینه از شهروندان در برنامه‌های کاربردی برای استعلام جرایم رانندگی تصریح کرد: در لحظه اعمال قانون، پیامکی حاوی شناسه قبض و شناسه پرداخت به‌صورت کاملاً رایگان برای مالک خودرو ارسال می‌شود تا جریمه خود را پرداخت کند، اما افرادی که در مهلت مقرر قانونی اقدام به تسویه حساب نکرده‌اند و پس از گذشت ماه‌ها یا سال‌ها برای بررسی سوابق به برنامه‌های کاربردی بخش خصوصی مراجعه می‌کنند، ملزم به پرداخت هزینه‌های مرتبط با خدمات ارائه‌شده توسط آن پلتفرم‌ها هستند.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا افزود: شهروندانی که تمایلی به پرداخت این هزینه‌ها در بستر برنامه‌های خصوصی ندارند، می‌توانند به‌صورت حضوری و بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی به واحدهای اجراییات پلیس راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور مراجعه کنند، و دریافت هزینه‌ها در برنامه‌های کاربردی نیز با دریافت مصوبات مرتبط از بخش‌های بالادستی انجام می‌شود.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا در پاسخ به انتقاد شهروندان درباره مسدودسازی برخی رمپ‌های ورودی بزرگراه‌ها از جمله مسیر بزرگراه آفریقا به سمت همت در ساعات پس از ساعت ۱۷ و ایجاد بار ترافیکی و سردرگمی در محدوده میدان جهان‌کودک و ونک توضیح داد که این اقدام یکی از تکنیک‌های استاندارد مدیریت ترافیک و حفظ ظرفیت معابر در نقاط گلوگاهی است.

وی افزود: هنگامی که حجم تردد ورودی از رمپ‌ها به خطوط بزرگراهی به حد اشباع می‌رسد و عرض معبر کاهش می‌یابد، پلیس ناچار است بر مبنای تکنیک‌های علمی و مشابه آنچه در سراسر جهان اجرا می‌شود، به منظور جلوگیری از قفل شدن بزرگراه، حجم تردد ورودی را در ساعات اوج ترافیک محدود کند و این‌گونه محدودسازی‌ها راهکاری اجتناب‌ناپذیر برای مدیریت جریان ترافیک است.