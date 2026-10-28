کد خبر: 1387303
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
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عامل تیراندازی در پی اختلاف خانوادگی در حکیمیه دستگیر شد

دستگیری مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که در پی اختلاف خانوادگی و با انگیزه انتقام‌جویی در محله حکیمیه تیراندازی کرد.

جوان آنلاین: براساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، در پی وقوع تیراندازی در محله حکیمیه، مأموران پایگاه چهارم پلیس اطلاعات رسیدگی به موضوع و شناسایی عامل حادثه را در دستور کار قرار دادند.

به گزارش مهر، بررسی‌های اولیه نشان داد که این حادثه در پی اختلافات خانوادگی و پس از آن رخ داده است که برخی از بستگان فردی که فوت کرده بود، شخص دیگری را مسئول مرگ او می‌دانستند. به گفته پلیس، افراد مرتبط با این اختلاف با تهیه سلاح کمری به محل سکونت فرد موردنظر مراجعه کرده و اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

این حادثه علاوه بر مجروح شدن یک نفر، موجب ایجاد ترس و نگرانی در میان شهروندان شده است.

بازداشت متهم در محدوده خیابان جشنواره

به گفته مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهم مسلح را در محدوده خیابان جشنواره شناسایی و در عملیاتی هدفمند دستگیر کردند.

بر اساس این گزارش، متهم هنگام تردد تلاش می‌کرد هویت خود را پنهان نگه دارد، اما با پیگیری‌های پلیسی بازداشت شد.

تأکید پلیس بر پیگیری قانونی اختلافات

پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر ضرورت پیگیری اختلافات از مسیرهای قانونی اعلام کرد که اقدامات خودسرانه و برخوردهای انتقام‌جویانه می‌تواند پیامدهای قضایی به دنبال داشته باشد و با چنین رفتارهایی برخورد قانونی خواهد شد.

برچسب ها: پلیس تهران بزرگ ، عامل تیراندازی ، اختلافات خانوادگی
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