هشدار سازمان غذا و دارو درباره خطر مرگبار بوتولیسم در کنسروهای آلوده

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با هشدار درباره خطر مسمومیت بوتولیسم اعلام کرد: مصرف مواد غذایی آلوده و کنسروهایی که در شرایط نامناسب تهیه یا نگهداری شده‌اند، می‌تواند به فلج عضلات تنفسی و حتی مرگ منجر شود.

جوان آنلاین: عبدالعظیم بهفر به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها، با اشاره به عوامل ایجاد مسمومیت‌های غذایی اظهار کرد: باکتری‌ها، ویروس‌ها، مواد افزودنی غیرمجاز، فلزات سنگین و باقی‌مانده سموم کشاورزی از عوامل مهم آلودگی مواد غذایی هستند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: آلودگی مواد غذایی ممکن است در مراحل تولید، آماده‌سازی و نگهداری ایجاد شود؛ ازاین‌رو رعایت اصول بهداشتی در تمامی این مراحل اهمیت دارد.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به خطر بوتولیسم گفت: سم بوتولیسم می‌تواند به‌تدریج عضلات بدن، از جمله عضلات تنفسی را درگیر کند و موجب فلج آنها شود. در صورت تأخیر در درمان، این وضعیت ممکن است به نارسایی تنفسی و حتی مرگ منجر شود؛ بنابراین، مراجعه فوری به مرکز درمانی در صورت مشاهده علائم مشکوک ضروری است.

بهفر بر رعایت اصول بهداشتی در تهیه و نگهداری مواد غذایی، توجه به سلامت بسته‌بندی و خودداری از مصرف کنسروهای مشکوک تأکید کرد.

بوتولیسم نوعی مسمومیت جدی است که می‌تواند با مصرف مواد غذایی آلوده ایجاد شود و به دلیل خطر درگیری عضلات تنفسی، تشخیص و درمان سریع آن اهمیت دارد.