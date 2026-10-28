ورود سامانه بارشی به کشور طی امروز

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی به کشور از امروز (۶ آبان‌ماه) خبر داد و گفت: این سامانه در روزهای آینده بخش‌هایی از غرب، جنوب غرب، مرکز، شمال و شمال شرق کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی به کشور در روز چهارشنبه (۶ آبان‌ماه) در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، زنجان و قزوین و پنجشنبه (۷ آبان‌ماه) علاوه بر این مناطق، در استان‌های همدان، مرکزی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، قم، البرز، تهران، گیلان و مازندران در برخ ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش بینی می شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: جمعه (۸ آبان‌ماه) دامنه بارش‌ها استان‌های گلستان خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی را نیز در بر می گیرد. این وضعیت در این مدت در ساعات بعد از ظهر و شب در برخی نقاط استان‌های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز رخ خواهد داد.

وی اظهار کرد: شنبه (۹ آبان‌ماه) در برخی نقاط استان‌های واقع در غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز و شمال شرق و یکشنبه (۱۰ آبان‌ماه) در غرب، جنوب غرب و مرکز کشور بارش پیش بینی می شود.

به گفته ضیاییان پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ( ۷ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری، وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد، گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد و طی جمعه ( ۸ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد، از بعد ازظهر بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۳۱ و ۳۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۱ و صفر درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.