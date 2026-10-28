کد خبر: 1387291
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۴
جامعه » اخبار كلی

نظارت سازمان غذا و دارو بر سلامت شیر مدارس

شیر مدارس عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به آغاز توزیع شیر مدارس، گفت: سلامت شیر توزیعی تحت نظارت کامل سازمان غذا و دارو قرار دارد.

جوان آنلاین: سیدمحمد جمالیان، با اشاره به اهمیت تغذیه در دوران رشد، افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موضوع توزیع شیر مدارس را به صورت جدی پیگیری کرده و وزارت آموزش و پرورش قول داده است که توزیع شیر از اول آبان‌ماه از سر گرفته شود.

به گزارش مهر، وی با اشاره به تأثیر تغذیه مناسب بر آینده فرد، ادامه داد: تغذیه مناسب در دوران رشد، آینده یک فرد را تعیین می‌کند و با توجه به مشکلات اقتصادی که مردم مجبور شده‌اند برخی مواد مغذی را از سبد تغذیه‌شان حذف کنند، برای مجلس بسیار اهمیت دارد که آموزش و پرورش این کار را انجام دهد.

جمالیان با اشاره به تأخیر در اجرای این طرح گفت: قرار بود توزیع شیر از اول آبان‌ آغاز شود، اما روند قراردادها در برخی استان‌ها طولانی شد و فرآیندهای اداری در برخی موارد زمان‌بر شد؛ اما آنچه برای ما مهم است، اجرای صحیح این طرح است و آن را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به سوالی درباره سازوکار توزیع شیر در صورت مجازی شدن مدارس (به دلیل آلودگی هوا یا سایر موارد) گفت: در این جلسات بحث شد که در ابتدای ماه یا هفته، سهمیه شیر دانش‌آموزان به آنها تحویل داده شود. هدف ما این است که شیر حتماً نوشیده شود، نه اینکه فقط تحویل داده شود و کودک آن را نخورد یا به خانه ببرد.

وی با اشاره به تأکید وزیر بهداشت بر اجرای این طرح افزود: در جلسه‌ای که با وزیر بهداشت داشتیم، ایشان بیش از همه مشتاق بودند که این اتفاق بیافتد.

جمالیان در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر سلامت شیر و عدم وجود افزودنی‌های مضر گفت: تمام کارخانه‌های غذایی تحت نظارت سازمان غذا و دارو هستند و مسئولان فنی و نظارت دانشگاه‌ها بر تولید و مواد افزودنی نظارت کامل دارند.

وی با اشاره به پخش کلیپ‌هایی در فضای مجازی که باعث نگرانی می‌شود، تصریح کرد: نمی‌گویم تخلف نداریم، مسلماً تخلف در صنعت غذایی وجود دارد، اما نظارت به صورت کامل هست و با متخلفان برخورد می‌شود. بیشتر مشکلات ما با تولیدکنندگان خانگی است که در بحث شیر، به دلیل بسته‌بندی با برند سیب سلامت و شرایط مناسب تولید و نگهداری، این مشکل را نداریم.

جمالیان در گفتگو با رادیو سلامت، درباره تضمین تداوم طرح نیز گفت: در فصل بودجه، تغذیه شیر در بودجه آموزش و پرورش دیده شده و از لحاظ منابع بودجه و تخصیص آن مشکلی نداریم.

برچسب ها: شیر مدارس ، سازمان غذا و دارو ، توزیع شیر در مدارس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

قطعی کابل‌ها قطعی شد

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

ترامپ در مثلث مرگ

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

جوابیه کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی  به گزارش «جوان»

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»

بدون شرح

ترامپ ورود نظامی به خلیج فارس را در خواب ببیند

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

همتی: برای واردات تا پایان دولت ترامپ و حتی بیشتر ذخیره ارزی داریم + فیلم

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

قالیباف به امریکا: ۱۰‌پیامد تلخ را می‌چشید

انهدام ۴ کشتی متخلف نفتی در خلیج فارس؛ سانحه ۳ شناور در تنگه هرمز

دستور فرمانده نزاجا به فرماندهان یگان‌ها: آمادگی یگان‌ها در بالاترین سطح حفظ شود

 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

زنگ خطر سقوط ۴ پله‌ای

راز ماندگاری!

امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد

اعتراضات اروپا و ابطال شرق‌شناسی غربی‌ها

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار