نظارت سازمان غذا و دارو بر سلامت شیر مدارس

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به آغاز توزیع شیر مدارس، گفت: سلامت شیر توزیعی تحت نظارت کامل سازمان غذا و دارو قرار دارد.

جوان آنلاین: سیدمحمد جمالیان، با اشاره به اهمیت تغذیه در دوران رشد، افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موضوع توزیع شیر مدارس را به صورت جدی پیگیری کرده و وزارت آموزش و پرورش قول داده است که توزیع شیر از اول آبان‌ماه از سر گرفته شود.

به گزارش مهر، وی با اشاره به تأثیر تغذیه مناسب بر آینده فرد، ادامه داد: تغذیه مناسب در دوران رشد، آینده یک فرد را تعیین می‌کند و با توجه به مشکلات اقتصادی که مردم مجبور شده‌اند برخی مواد مغذی را از سبد تغذیه‌شان حذف کنند، برای مجلس بسیار اهمیت دارد که آموزش و پرورش این کار را انجام دهد.

جمالیان با اشاره به تأخیر در اجرای این طرح گفت: قرار بود توزیع شیر از اول آبان‌ آغاز شود، اما روند قراردادها در برخی استان‌ها طولانی شد و فرآیندهای اداری در برخی موارد زمان‌بر شد؛ اما آنچه برای ما مهم است، اجرای صحیح این طرح است و آن را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به سوالی درباره سازوکار توزیع شیر در صورت مجازی شدن مدارس (به دلیل آلودگی هوا یا سایر موارد) گفت: در این جلسات بحث شد که در ابتدای ماه یا هفته، سهمیه شیر دانش‌آموزان به آنها تحویل داده شود. هدف ما این است که شیر حتماً نوشیده شود، نه اینکه فقط تحویل داده شود و کودک آن را نخورد یا به خانه ببرد.

وی با اشاره به تأکید وزیر بهداشت بر اجرای این طرح افزود: در جلسه‌ای که با وزیر بهداشت داشتیم، ایشان بیش از همه مشتاق بودند که این اتفاق بیافتد.

جمالیان در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر سلامت شیر و عدم وجود افزودنی‌های مضر گفت: تمام کارخانه‌های غذایی تحت نظارت سازمان غذا و دارو هستند و مسئولان فنی و نظارت دانشگاه‌ها بر تولید و مواد افزودنی نظارت کامل دارند.

وی با اشاره به پخش کلیپ‌هایی در فضای مجازی که باعث نگرانی می‌شود، تصریح کرد: نمی‌گویم تخلف نداریم، مسلماً تخلف در صنعت غذایی وجود دارد، اما نظارت به صورت کامل هست و با متخلفان برخورد می‌شود. بیشتر مشکلات ما با تولیدکنندگان خانگی است که در بحث شیر، به دلیل بسته‌بندی با برند سیب سلامت و شرایط مناسب تولید و نگهداری، این مشکل را نداریم.

جمالیان در گفتگو با رادیو سلامت، درباره تضمین تداوم طرح نیز گفت: در فصل بودجه، تغذیه شیر در بودجه آموزش و پرورش دیده شده و از لحاظ منابع بودجه و تخصیص آن مشکلی نداریم.