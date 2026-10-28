رونمایی کارت رفاهی «گام» بانک ملی ایران برای اعطای تسهیلات تا ۵۰۰ میلیون تومان/ تاکید سیفی بر حرکت هدفمند شبکه بانک ملی ایران در مسیر تحقق اهداف و ارتقای عملکرد

کارت رفاهی متصل به اوراق گواهی اعتبار مولد «گام» بانک ملی ایران با امکان اعطای تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بدون سود، با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک رونمایی شد.

جوان آنلاین: کارت رفاهی اوراق گواهی اعتبار مولد «گام»، یکی از راهکارهای تأمین مالی هوشمند و ابزارهای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است که با ضمانت بانک و بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه صادر می‌شود و امکان انتقال آن در بازارهای پول و سرمایه وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، معاملات اوراق «گام» از طریق سامانه گام، فرابورس و بورس کالا انجام می‌شود. دارنده اوراق می‌تواند آنها را تا سررسید نگهداری کند، به بنگاه‌های دیگر انتقال دهد یا در بازار به فروش برساند.

بانک ملی ایران با ارائه کارت رفاهی متصل به اوراق گام، امکان خرید کالاهای مورد نیاز مشتریان از فروشگاه‌های طرف قرارداد را فراهم کرده است.

خرید اقساطی تا ۲۴ ماه بدون سود

مشتریان بانک ملی ایران می‌توانند با استفاده از این کارت، کالاهای مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های طرف قرارداد خریداری و هزینه آن را در دوره‌های ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ ماهه پرداخت کنند.

اعتبار این طرح تا سقف ۵ میلیارد ریال و پس از کسر میزان استفاده‌شده از کارت اعتباری مرابحه اعطا می‌شود. مشتری برای اعتبار مصرفی خود سودی پرداخت نمی‌کند و حداکثر کارمزد دریافتی در این طرح ۵.۲۵ درصد است.

تأمین اعتبار این کارت از طریق گواهی اعتبار مولد «گام» انجام می‌شود؛ ابزاری که علاوه بر تسهیل خرید برای مشتریان، به تأمین مالی زنجیره‌ای و بهبود چرخه تأمین مالی تولید نیز کمک می‌کند.

کارت رفاهی متصل به اوراق گام از زمان صدور، شش ماه اعتبار دارد و قابل تمدید نیست.

حرکت هدفمند شبکه بانک ملی ایران در مسیر تحقق اهداف و ارتقای عملکرد

محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، در مراسم رونمایی از کارت رفاهی اوراق گواهی اعتبار مولد «گام»، بر ضرورت تمرکز بانک بر جذب منابع ارزان‌قیمت و باکیفیت و همچنین وصول مطالبات تأکید کرد.

این مراسم با حضور اعضای هیأت‌مدیره، معاونان، مدیران امور، مدیران شعب مناطق تهران و رؤسای ادارات کل مستقل و همچنین حضور وبیناری روسای ادارات شعب استانها و روسای شعب سراسر کشور بانک ملی ایران برگزار شد.

سیفی با قدردانی از تلاش کارکنان صف و ستاد، ادامه روند ارتقای شاخص‌های عملیاتی بانک را مستلزم توجه جدی به استراتژی‌های کلان، تمرکز بر جذب منابع ارزان‌قیمت و باکیفیت و تلاش همگانی برای افزایش وصول مطالبات دانست.

وی با بررسی آمار عملکرد استان‌ها و مناطق، دستورات لازم را برای ارتقای فعالیت‌های بانکی ارائه و بر حرکت هدفمند شبکه بانک در مسیر تحقق اهداف و ارتقای عملکرد تأکید کرد.

مدیرعامل بانک ملی ایران، جذب منابع پایدار و مشتریان جدید را از اولویت‌های مهم شبکه بانک برشمرد و بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، توسعه تعامل با مشتریان و تقویت خدمات‌رسانی برای افزایش سهم بانک ملی ایران در بازار تأکید کرد.

گفتنی است، بانک ملی ایران با ارائه محصولات و خدمات نوآورانه، توسعه ابزارهای تأمین مالی و پاسخ‌گویی به نیازهای روزآمد مشتریان را دنبال می‌کند.