قیمت نفت به ۱۱۵ دلار رسید

جوان آنلاین: قیمت نفت روز چهارشنبه پس از حمله به یک پالایشگاه در عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان، افزایش یافت. این حمله بار دیگر نگرانی‌ها درباره خطر اختلال در عرضه نفت خاورمیانه در پی درگیری با ایران و گروه‌های هم‌پیمان آن را تشدید کرد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با یک دلار و ۴۸ سنت افزایش، معادل ۱.۳ درصد رشد کرد و به ۱۱۵ دلار و ۳۶ سنت در هر بشکه رسید.نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با یک دلار و ۲۲ سنت افزایش، معادل ۱.۲۲ درصد رشد کرد و به ۱۰۱ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه رسید.

انصارالله از حمله به بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت عربستان خبر داد

انصارالله یمن، روز سه‌شنبه اعلام کرد با یک موشک به بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت عربستان سعودی حمله کرده است. این حمله در حالی انجام شد که حملات علیه عربستان، دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام جهان، شدت گرفته است.

مقام‌های سعودی بلافاصله حمله به این تأسیسات با ظرفیت پالایش روزانه ۵۵۰ هزار بشکه نفت را تأیید نکردند.قیمت نفت پس از افت نزدیک به ۲ دلاری در روز سه‌شنبه، بار دیگر روند صعودی در پیش گرفت. مذاکرات در خاورمیانه در روز گذشته به کاهش نگرانی‌ها درباره عرضه نفت کمک کرده بود.

افزایش احتمالی ذخایر نفت خام آمریکا

این افزایش قیمت در حالی رخ داد که انتظار می‌رود داده‌ها از رشد ذخایر نفت خام آمریکا حکایت داشته باشند.بر اساس نظرسنجی رویترز از هشت تحلیلگر، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر حدود ۱۵ هزار بشکه افزایش یافته است.

اوپک‌پلاس احتمالاً اهداف تولید دسامبر را حفظ می‌کند

کشورهای تولیدکننده نفت عضو اوپک‌پلاس احتمالاً در نشست روز یکشنبه، اهداف تولید نفت خود برای ماه دسامبر را بدون تغییر حفظ خواهند کرد؛ اقدامی که با انتظارات بازار هم‌خوانی دارد.

تولید نفت در بیشتر هفت عضو اصلی این ائتلاف شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و عمان، پایین‌تر از اهداف تعیین‌شده قرار دارد.

احتمال کاهش صادرات نفت روسیه

معامله‌گران اعلام کردند صادرات نفت خام روسیه از بنادر دریای بالتیک و دریای سیاه ممکن است در ماه آینده کاهش یابد.این احتمال در شرایطی مطرح شده است که پالایشگاه‌های داخلی روسیه پس از توافق این کشور با واشنگتن در ماه جاری، تولید گازوئیل را افزایش می‌دهند.