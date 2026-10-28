وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: موزه‌های کشور پس از اعلام خروج از شرایط بحرانی و تأیید نهادهای امنیتی، حداکثر ظرف یک ماه بازگشایی می‌شوند.

جوان آنلاین: سیدرضا صالحی‌امیری در گفت‌وگو با مهر درباره زمان بازگشایی موزه‌های کشور اظهار کرد: موزه‌ها تابع شرایط امنیتی کشور هستند و به محض آنکه نهادهای امنیتی و مراجع رسمی، شرایط را باثبات اعلام کنند، روند بازگشایی را آغاز خواهیم کرد.

وی افزود: پس از اعلام خروج کشور از وضعیت بحرانی از سوی مراجع ذی‌صلاح، تلاش می‌کنیم موزه‌های سراسر کشور را در کمتر از یک ماه بازگشایی کنیم تا امکان بازدید دوباره مردم از آثار تاریخی و فرهنگی فراهم شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از آثار تاریخی و موزه‌ای بیان کرد: تمهیدات حفاظتی لازم در مجموعه‌های موزه‌ای و مخازن آثار مورد توجه قرار گرفته است و در حال حاضر، اولویت اصلی ما صیانت از اشیا و مجموعه‌های تاریخی است.

صالحی‌امیری همچنین از مکاتبه با نهادها و مقامات بین‌المللی برای هشدار درباره تهدیدها و آسیب‌های واردشده به میراث فرهنگی خبر داد و گفت: در این زمینه با سازمان ملل، یونسکو و دیگر نهادهای مرتبط مکاتبه کرده‌ایم و مستندات مربوط به تخریب‌ها را نیز ارسال کرده‌ایم.

وی افزود: در همین چارچوب، نامه‌ای خطاب به پاپ ارسال شده و مستندات تصویری مربوط به آسیب‌ها نیز در اختیار طرف‌های مربوط قرار گرفته است.

بازگشایی موزه‌های کشور در نهایت به ارزیابی شرایط امنیتی و اعلام نظر مراجع رسمی وابسته است؛ موضوعی که زمان ازسرگیری بازدید عمومی از گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی کشور را تعیین خواهد کرد.