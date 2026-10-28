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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۵
اقتصاد » اخبار کلی

دکمه‌های فیزیکی به خودروهای چینی برمی‌گردد؟

چینی با گسترش نمایشگرهای لمسی بزرگ و حذف دکمه‌ها و کلیدهای فیزیکی از داشبورد خودروها، نگرانی‌ها درباره ایمنی این فناوری‌ها افزایش یافته و نهادهای نظارتی را به بازنگری در استفاده از آنها، به‌ویژه در خودروهای چینی، واداشته است.

جوان آنلاین: چین در حال تدوین مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای طراحی خودروهاست که می‌تواند رویکرد خودروسازان را در زمینه سیستم‌های سرگرمی و اطلاعاتی، دستگیره‌های درب و سایر تجهیزات داخلی به‌طور اساسی تغییر دهد. برخی از نوآوری‌های بحث‌برانگیز صنعت خودرو نیز ممکن است به‌زودی با محدودیت‌های جدی مواجه شوند.

بر اساس گزارش وب سایت سی‌ان‌ای‌وی‌پست، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین پیش‌نویس مقرراتی را منتشر کرده است که ویژگی‌های بالقوه حواس‌پرت‌کننده یا ناایمن خودروها را هدف قرار می‌دهد. این پیشنهادها شامل محدودیت‌هایی برای نمایشگرهای بزرگ، ممنوعیت نمایشگرهای تاشو و الزامات سخت‌گیرانه‌تر برای کنترل‌های ضروری خودرو است.

این اقدام پس از تصمیم چین برای ممنوعیت دستگیره‌های کاملا مخفی در خودروها صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها نسبت به اولویت یافتن ظاهر و سهولت استفاده بر ایمنی سرنشینان است.

نمایشگرهای بزرگ زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی

بر اساس مقررات پیشنهادی، نمایشگرهای بزرگ مرکزی سیستم اطلاعات و سرگرمی و نمایشگرهای سربالا (HUD) باید ارزیابی‌های ایمنی بیشتری را پشت سر بگذارند. نهادهای نظارتی از خودروسازان می‌خواهند ثابت کنند که این سیستم‌ها تمرکز راننده را مختل نمی‌کنند، ایمنی خودرو هنگام تصادف را به خطر نمی‌اندازند و در شرایط محیطی دشوار نیز قابل اطمینان هستند.

نمایشگرهای تاشو و انعطاف‌پذیر به‌طور کامل ممنوع خواهند شد، اما استفاده از نمایشگرهای بزرگ معمولی ممنوعیت کلی نخواهد داشت. در عوض، خودروسازان باید ثابت کنند که طراحی محصولاتشان الزامات ایمنی را برآورده می‌کند.

این پیشنهادها همچنین استفاده از کنترل‌های فیزیکی برای عملکردهای ضروری، از جمله چراغ‌های جلو، برف‌پاک‌کن‌ها، یخ‌زدایی و رفع بخار شیشه‌ها را الزامی می‌کنند. کنترل‌های لمسی همچنان می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، اما نباید تنها راه دسترسی به این عملکردها باشند.

دستگیره‌های درب و صندلی‌های قابل‌تنظیم با محدودیت‌ مواجه می‌شوند

چین پیش‌تر الزامات اجباری مربوط به دستگیره‌های مکانیکی داخل و خارج خودرو را تصویب کرده است و عملا طراحی‌های کاملا مخفی فاقد دسترسی فیزیکی موردنیاز را کنار می‌گذارد.

پیشنهادهای جدید، الزامات آزمایش ایمنی را سخت‌گیرانه‌تر می‌کنند و از خودروسازان می‌خواهند درهای مجهز به سیستم بسته‌شدن آرام را به‌گونه‌ای طراحی کنند که از گیر افتادن انگشتان جلوگیری شود و هنگام قطع برق نیز امکان باز کردن دستی درها وجود داشته باشد.

همچنین خودروسازان باید مانع استفاده سرنشینان از برخی قابلیت‌ها هنگام حرکت خودرو شوند. این محدودیت‌ها شامل صندلی‌های موسوم به «جاذبه صفر» با قابلیت خواباندن زیاد، صندلی‌های چرخان و تبدیل صندلی‌ها به تختخواب است.

این پیش‌نویس، عملکردهای ایمنی مبتنی بر فرمان صوتی را نیز هدف قرار داده و کنترل مستقیم برخی سیستم‌های حیاتی خودرو توسط سرنشینان هنگام حرکت را محدود می‌کند.

آزمون‌های سخت‌گیرانه‌تر برای تایید خودروهای جدید

مقررات پیشنهادی فقط به طراحی فضای داخلی خودرو محدود نمی‌شوند و الزامات بیشتری را برای تایید فناوری‌های جدید در نظر می‌گیرند. بر اساس این پیشنهادها، خودروهای سواری باید حداقل ۳۰ هزار کیلومتر آزمون قابلیت اطمینان را پشت سر بگذارند و تحت ارزیابی‌های گسترده محیطی نیز قرار گیرند.

خودروسازان همچنین با نظارت سخت‌گیرانه‌تری بر سیستم‌های کمک‌راننده، به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و ادعاهای تبلیغاتی مرتبط با ایمنی مواجه خواهند شد.

طبق این پیشنهاد، از اول ژانویه ۲۰۲۷، مدل‌های جدیدی که از طراحی‌های نوآورانه برخوردارند، مشمول الزامات تاییدیه اضافی خواهند شد. همچنین برخی مدل‌هایی که پیش‌تر تایید شده‌اند، باید تا اول ژوئیه ۲۰۲۷ مدارک تکمیلی ارائه دهند.

بر اساس وب سایت Guessing Headlights، برای رانندگانی که از وابستگی بیش‌ازحد خودروهای امروزی به نمایشگرهای لمسی ناراضی هستند، رویکرد چین می‌تواند خبر خوبی باشد. نمایشگرهای بزرگ لزوما از خودروها حذف نخواهند شد، اما ممکن است دوران پنهان کردن تمام عملکردهای مهم خودرو در منوهای لمسی به پایان خود نزدیک شود.

 

برچسب ها: چینی ، خودرو ، چینی‌ها
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