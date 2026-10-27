کد خبر: 1387224
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » اخبار كلی
حسین فصیحی

‌پشت دیوار ناامیدی چه می‌گذرد؟ 

1 حرف زدن درباره خودکشی، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، فشار‌های معیشتی و تعارض‌های خانوادگی، دور از ذهن نیست، اما آنچه اهمیت دارد، نحوه مواجهه جامعه با این بحران است؛ بحرانی که گاهی نشانه‌های آن دیده می‌شود، اما تا زمانی که به حادثه‌ای تلخ تبدیل نشده، جدی گرفته نمی‌شود. 

حرف زدن درباره خودکشی، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، فشار‌های معیشتی و تعارض‌های خانوادگی، دور از ذهن نیست، اما آنچه اهمیت دارد، نحوه مواجهه جامعه با این بحران است؛ بحرانی که گاهی نشانه‌های آن دیده می‌شود، اما تا زمانی که به حادثه‌ای تلخ تبدیل نشده، جدی گرفته نمی‌شود. 
صحبت از پایان دادن به زندگی را نباید به حساب جلب توجه، تهدید توخالی یا ظاهرسازی گذاشت. هیچ‌کس نمی‌تواند تنها با تکیه بر ظاهر رفتار یا تکرار گفته‌های یک فرد، درباره میزان خطر قضاوت کند. گاهی یک گفت‌وگوی آرام، شنیدن بدون قضاوت و کمک گرفتن از متخصصان می‌تواند فرصتی برای نجات جان انسانی فراهم کند. بی‌تفاوتی در چنین شرایطی ممکن است فرصت مداخله را از بین ببرد. 
با این حال، تقلیل مسئله خودکشی به واکنش اطرافیان نیز خطاست. خانواده، دوستان و همکاران می‌توانند در شناسایی نشانه‌های خطر و رساندن فرد به خدمات حمایتی نقش مؤثری داشته باشند، اما قرار نیست بار تمام مشکلات را به‌تنهایی بر دوش بکشند. وقتی ریشه‌های بحران در فقر، ناامنی اقتصادی، مشکلات خانوادگی و احساس بی‌آیندگی گسترش می‌یابد، پیشگیری نیز باید از سطح توصیه‌های فردی فراتر برود. 
مداخله اجتماعی زمانی اثربخش‌تر است که پیش از رسیدن انسان به نقطه فروپاشی آغاز شود. نمی‌توان اجازه داد فشار‌های زندگی انباشته شوند و پس از آنکه فرد به مرز ناامیدی رسید، تنها با یک تماس یا مداخله کوتاه‌مدت انتظار داشت همه مشکلات برطرف شوند. نجات از یک موقعیت بحرانی به معنی پایان همکاری نیست؛ بلکه پیگیری وضعیت روانی، دسترسی به مشاوره و حمایت اجتماعی و کاهش عوامل فشارزا باید ادامه پیدا کند. در این میان، نقش نهاد‌های مسئول اهمیت ویژه‌ای دارد. شناسایی گروه‌های در معرض آسیب، دسترسی آسان و کم‌هزینه به خدمات روان‌شناختی، حمایت از خانواده‌های گرفتار در بحران و ارزیابی مستمر وضعیت اجتماعی شهروندان باید بخشی از سیاست‌های پیشگیرانه باشد. اگر نشانه‌های افزایش آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، پاسخ مؤثر صرفاً اعلام نگرانی یا مداخله پس از وقوع حادثه نیست؛ باید روشن شود چه عواملی زمینه‌ساز بحران شده‌اند و برای کاهش آنها چه اقداماتی صورت گرفته است. 
از سوی دیگر، خانواده‌هایی که عزیزی را بر اثر خودکشی از دست می‌دهند نیز نباید فراموش شوند. این افراد ممکن است علاوه بر سوگ، با احساس گناه، پرسش‌های بی‌پاسخ و آسیب‌های روانی عمیق مواجه شوند. حمایت از آنان بخشی از مسئولیت اجتماعی و نظام خدمات حمایتی است، نه امتیازی که تنها در صورت درخواست صریح خانواده فراهم شود. 
ضرورت احتیاط در انتشار اخبار خودکشی انکارناپذیر است، اما سکوت خبری به‌تنهایی راه پیشگیری نیست. جامعه به اطلاع‌رسانی مسئولانه، آموزش عمومی و شناخت مسیر‌های دریافت کمک نیاز دارد. 
پیشگیری از خودکشی از لحظه‌ای آغاز نمی‌شود که فرد در آستانه اقدام قرار گرفته است؛ از زمانی آغاز می‌شود که مشکلات او هنوز قابل شناسایی و قابل مداخله‌اند. باید هم صدای فرد گرفتار در بحران را شنید و هم ساختار‌هایی را که می‌توانند از انباشته شدن رنج جلوگیری کنند، به پاسخگویی واداشت. جامعه‌ای که فقط پس از وقوع فاجعه به فکر چاره می‌افتد، فرصت‌های بسیاری را برای پیشگیری از دست داده‌است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: خودکشی ، فشار ، معیشت
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