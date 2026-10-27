برخورد نفتکش متخلف با مین در شرق تنگه هرمز

جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد ساعاتی پیش یک نفتکش متخلف که با خاموش‌کردن سامانه‌های ردیابی خود، درصدد عبور از محدوده ممنوعه و ناامن در شرق تنگه هرمز بود، به مین‌های دریایی برخورد کرد و دچار آسیب و حریق شد.

نیروی دریایی ارتش اعلام کرد، تنگه هرمز برای کشتی‌های متخلف و شناور‌هایی که بدون هماهنگی قصد عبور داشته باشند، ناامن و بسته است و برای عبور امن، باید با نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

از ابتدای دوران حمله‌ی آمریکا و اسرائیل به کشورمان در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تنگه‌ی هرمز بسته شد و هیچ شناوری بدون اذن نیرو‌های مسلح کشورمان حق تردد را ندارد. تاکنون دهه‌ها شناور به مین برخورد کرده و دچار حریق شده‌اند و بسیاری از نفتکش‌ها نیز مورد اصابت نیرو‌های مسلح کشورمان قرار گرفته‌اند.