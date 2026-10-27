دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی و سفیر یمن

سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سفیر یمن باهم دیدار کردند.

جوان آنلاین: سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سفیر یمن باهم دیدار کردند.

در این دیدار، آخرین وضعیت جبهه‌های درگیری در یمن بررسی شد.

سردار سرلشکر محسن رضایی در این ملاقات از دفاع یمن از فلسطین و نیز نبرد افتخارآمیز در برابر اسرائیل در جنگ‌های چهل‌روزه و دفاع از غزه قدردانی کرد.

وی درباره نشست چهارجانبه اخیر در تهران گفت: این نشست با هدف ترتیبات امنیت درون‌زا در کل منطقه، خروج نیرو‌های خارجی و مسئله مداخله آنها در امور داخلی کشور‌های منطقه برگزار شده است.

سفیر یمن نیز در این دیدار از مواضع سرلشکر محسن رضایی و جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد.