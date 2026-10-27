مسئول سازمان بسیج اساتید کشور گفت: ایران یک الگوی استقلال و توسعه درون‌زا را به دنیا معرفی کرده و علت جنگ اخیر همین بوده است؛ در حقیقت دشمن با علم و فناوری و جریان نخبگی کشور مشکل دارد.

جوان آنلاین: «میرسامان پیشوایی» مسئول سازمان بسیج اساتید کشور، استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران و از دانشمندان یک درصد برتر جهان، در گفت‌وگو با دفاع پرس، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نخبگان و ابعاد مختلف آن اظهار داشت: جنگ اخیر با اهدافی مشخص رخ داد و درس‌ها و عبرت‌های بسیاری برای کشور به همراه داشت.

وی افزود: این پرسش مطرح است که آیا آمریکا به دلیل موضوع انرژی هسته‌ای یا توان موشکی با ایران وارد جنگ شده است؟ به اعتقاد ما، مسئله فراتر از این موضوعات است؛ چراکه ایران در برخی حوزه‌های علمی به مرحله خلق و تولید رسیده و به الگویی الهام‌بخش برای کشورهای دیگر تبدیل شده است.

پیشوایی تأکید کرد: ایران الگویی از استقلال و توسعه درون‌زا را به دنیا معرفی کرده و دشمن با علم، فناوری و جریان نخبگی کشور مشکل دارد.

مسئول سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به ضرورت هم‌افزایی نخبگان برای حل مسائل کشور گفت: برخی از نخبگان معتقدند مشکلاتی در کشور وجود ندارد و نیازی به اقدام برای رفع کاستی‌ها نیست؛ گروهی دیگر نیز با بن‌بست‌نمایی، شرایط را به‌گونه‌ای ترسیم می‌کنند که امکان پیشرفت و حل مشکلات نادیده گرفته می‌شود.

وی افزود: جریان سوم نخبگی که بسیج اساتید نیز در آن قرار دارد، بر ائتلاف برای ساختن کشور تأکید می‌کند؛ به این معنا که باید مشکلات را شناسایی و تبیین کنیم و برای رفع آن‌ها گام برداریم.

پیشوایی ادامه داد: تلاش می‌کنیم جریان علمی کشور را توانمند کنیم و در مسیر توسعه پیش برویم. لازمه این کار، شناخت کاستی‌ها و تلاش برای رفع آن‌هاست.

وی با اشاره به اهمیت علوم پایه و علوم انسانی و نقش نخبگان در توسعه کشور اظهار داشت: در جنگ اخیر ۳۰۰ شهید نخبه، از جمله شهید فکری، شمقدری و طاهری، تقدیم کشور شدند که در مسیر توسعه ایران گام برمی‌داشتند.

هوش مصنوعی و علوم انسانی؛ پیشران‌های توسعه

مسئول سازمان بسیج اساتید کشور با تأکید بر اهمیت فناوری‌های نوین گفت: هوش مصنوعی و زیست‌فناوری از حوزه‌های مهم پیشرفت و توسعه کشور هستند و دستیابی به پیشرفت پایدار، مستلزم تقویت نظام علم و فناوری و ارتقای جایگاه دانشگاه به‌عنوان نهادی تمدن‌ساز است.

وی با بیان اینکه علوم باید در خدمت انسان و تعالی جامعه باشند، افزود: بسیاری از نوآوری‌های علمی از علوم انسانی سرچشمه می‌گیرند و در حوزه‌هایی مانند اقتصاد خرد و کلان نیز می‌توان نقش این علوم را مشاهده کرد.

پیشوایی ادامه داد: انسان‌ها در بسیاری از موارد بر اساس انگاره‌های فکری خود تصمیم می‌گیرند؛ ازاین‌رو، علوم انسانی در مقایسه با سایر علوم نقش پیشران دارد. در این حوزه نیز باید به قواعد و ساختارهای نهادی توجه ویژه‌ای شود.