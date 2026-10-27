کد خبر: 1387185
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۶
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

مداخلات نظامی آمریکا، امنیت انرژی و رشد اقتصادی جهان را تهدید می‌کند

پزشکیان رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مداخلات نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، بازار انرژی و رشد اقتصادی جهان را به مخاطره انداخته است، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای ایفای نقشی فعال‌تر در پیشبرد دیپلماسی چندجانبه، تبادل دانش و تجربه و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گاز در چارچوبِ مجمع، اعلام می‌کند.

جوان آنلاین: «مسعود پزشکیان» امروز سه‌شنبه در هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز که در مسکو پایتخت روسیه در حال برگزاری است، به مداخلات نظامی آمریکا در منطقه‌ خلیج فارس اشاره کرد و گفت: این مداخلات فقط بازیگران منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه با ایجاد شوک‌های جدی، فرآیند تعیین قیمت، عرضه و انتقال انرژی را مختل نموده و رشدِ اقتصادی را در جهان به مخاطره می‌اندازد.

وی با اشاره به تحولاتِ بازار جهانیِ انرژی، افزود: کشورهای عضو مجمع، باید همکاری‌ خود را در دو حوزه «حاکمیت و مدیریت راهبردی» و «عملیات فنی ـ مهندسی» توسعه دهند. در حوزه راهبردی، تمرکز اصلی باید بر ثبات بازار و چگونگیِ افزایشِ حجم تجارت گاز طبیعی در سطح منطقه‌ای و جهانی باشد.

رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از اعضای مؤسسِ مجمع کشورهای صادرکننده گاز و دومین دارنده ذخایر اثبات‌شده‌ی گاز طبیعی جهان، آمادگی خود را برای ایفای نقشی فعال‌تر در پیشبرد دیپلماسی چندجانبه، تبادل دانش و تجربه و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گاز در چارچوبِ مجمع، اعلام می‌کند.

پزشکیان خاطر نشان کرد: ایران با برخورداری از موقعیت راهبردی خود در قلب مهم‌ترین کریدورهای انرژی جهان، دارای ظرفیتِ ذاتی برای ارتقای چشم‌گیر تاب‌آوریِ انرژی در سطح جهانی است. به‌علاوه، ظرفیت‌های موجود در صنعت گاز ایران، زمینه‌های مناسبی برای همکاری‌های بخشِ خصوصیِ کشورهای عضو مجمع در حوزه بالادستی و پایین‌دستی گاز طبیعی و نیز تجارت آن ایجاد کرده است. سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بدون نگرانی، از مشوق ها و تسهیلات ارائه‌شده در بخش صنعتِ نفت، گاز و پتروشیمی استفاده نموده و از ظرفیت‌های کم‌نظیر ایران در چارچوب منافع مشترک بهره‌مند گردند.

متن کامل سخنرانی رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای ولادیمیر پوتین

رئیس‌جمهور محترم فدراسیون روسیه

مایلم در آغاز سخن، ضمن ابراز خرسندی از حضور در شهر زیبا و تاریخی مسکو، از ملت و دولت دوست فدراسیون روسیه، به‌ویژه جناب‌عالی برای میزبانیِ این اجلاسِ مهم صمیمانه تشکر ‌کنم. همچنین از دبیرکل محترم و دبیرخانه به‌دلیل تلاش‌های مستمر برای پیشبردِ فعالیت‌های مجمعِ کشورهای صادرکننده گاز قدردانی می کنم.

فرصت را مغتنم می‌شمارم، تا یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(ره) را گرامی بدارم که با ابتکار و حمایت‌های خود در تقویتِ مجمعِ کشورهای صادرکننده گاز نقش بسزایی ایفا نمودند.

جناب آقای رئیس، رؤسای محترم هیئت‌های شرکت‌کننده

خانم‌ها و آقایان

هشتمین اجلاس سرانِ مجمع کشورهای صادرکننده گاز در شرایطی برگزار می‌شود که تحولاتِ ژِئوپُلتیک، امنیت انرژیِ جهان را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

در این میان، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، در دو مقطع و در میانهِ مذاکراتِ سیاسی، یکی از وقایعِ تاسف‌بار و خطرناک علیه امنیتِ جهانی بود که با تخریب تاسیساتِ انرژی کشورمان و ایجاد اختلال در فرآیند انتقالِ انرژی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخته است.

همچنین باید تأکید نمایم که اعمالِ تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورها و تروریسم اقتصادی در قالبِ محاصره‌ی دریایی و هوایی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و اعمال فشار بر سایر کشورها به‌منظور تبعیت از این محاصره، از دیگر اقدامات غیرقانونی است که ثبات بازارهای انرژی را با مخاطره‌ جدی مواجه ساخته است و باید توسط عرضه‌کنندگان عمده انرژی جهان محکوم و به‌طور موثری با آن مقابله شود. امروز، مداخلات نظامی آمریکا در منطقه‌ خلیج فارس، فقط بازیگران منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه با ایجاد شوک‌های جدی، فرآیند تعیین قیمت، عرضه و انتقال انرژی را مختل نموده و رشدِ اقتصادی را در جهان به مخاطره می‌اندازد.

عالی‌جنابان

مجمعِ کشورهای صادرکننده گاز، طی بیش از دو دهه فعالیت خود، اکنون به نمادی از دیپلماسیِ چندجانبه‌ گازی و بستری برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و تقویت همکاری میان کشورهای عضو تبدیل شده است و می‌تواند در حل مشکلات و تنگناهای انرژی جهان نقش موثری ایفا نماید.

در این راستا، پرداختن به مفاد اساسنامه‌ی مجمع و بیانیه‌های اجلاسِ سران مجمع، به‌ویژه در توسعه‌ی فناوری‌ها و روش‌های مدیریتِ پایدار زیست‌محیطی، توسعه‌ی بازارهایِ منطقه‌ای و جهانیِ گاز، حداکثرسازی نقشِ منابع گاز طبیعی در زنجیره ارزش و مقابله با فقر انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خانم‌ها و آقایان

تحولاتِ بازار جهانیِ انرژی ایجاب می‌کند، کشورهای عضو مجمع، همکاری‌ خود را در دو حوزه «حاکمیت و مدیریت راهبردی» و «عملیات فنی ـ مهندسی» توسعه دهند. در حوزه راهبردی، تمرکز اصلی باید بر ثبات بازار و چگونگیِ افزایشِ حجم تجارت گاز طبیعی در سطح منطقه‌ای و جهانی باشد.

در حوزه فنی و مهندسی، موضوع اساسی برای اعضای مجمع، توسعه‌ سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زنجیره ارزش گاز، از تولید تا فرآوری، انتقال و مصرف است. هم‌زمان، ارتقای ظرفیت‌های فناورانه برای افزایشِ بهره‌وری و کاهش آثار زیست‌محیطیِ تولید و مصرف گاز باید در کانون همکاری‌های مشترک قرار گیرد.

در این راستا، ضروری است ظرفیت‌های موجود در کشورهای عضو به پروژه‌های عملیاتی و منافع مشترک تبدیل شود و اجرای مؤثر راهبرد بلندمدت مجمع، متناسب با تحولات بازار و افق‌ بلندمدت عرضه و تقاضا، بتواند مسیر روشنی برای هم‌سویی اولویت‌های اعضا و تقویت نقش مجمع در آینده انرژی جهان فراهم سازد.

عالی‌جنابان

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از اعضای مؤسسِ مجمع کشورهای صادرکننده گاز و دومین دارنده ذخایر اثبات‌شده‌ی گاز طبیعی جهان، آمادگی خود را برای ایفای نقشی فعال‌تر در پیشبرد دیپلماسی چندجانبه، تبادل دانش و تجربه و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گاز در چارچوبِ مجمع، اعلام می‌کند.

ایران با برخورداری از موقعیت راهبردی خود در قلب مهم‌ترین کریدورهای انرژی جهان، دارای ظرفیتِ ذاتی برای ارتقای چشم‌گیر تاب‌آوریِ انرژی در سطح جهانی است. به‌علاوه، ظرفیت‌های موجود در صنعت گاز ایران، زمینه‌های مناسبی برای همکاری‌های بخشِ خصوصیِ کشورهای عضو مجمع در حوزه بالادستی و پایین‌دستی گاز طبیعی و نیز تجارت آن ایجاد کرده است. سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بدون نگرانی، از مشوق ها و تسهیلات ارائه‌شده در بخش صنعتِ نفت، گاز و پتروشیمی استفاده نموده و از ظرفیت‌های کم‌نظیر ایران در چارچوب منافع مشترک بهره‌مند گردند.

لازم است تأکید نمایم، علی‌رغم اعمالِ سال‌ها تحریم‌ یکجانبه، توانسته‌ایم با اتکا به توانمندیِ داخلی، ظرفیتِ تولید گاز طبیعیِ ایران را به رقمِ ۳۰۰ میلیارد مترمکعب برسانیم و همچنان رتبه سوم تولیدکننده‌ی بزرگ گاز طبیعی جهان را حفظ نمائیم.

در حوزه مصرف گاز طبیعی، نیز، ایران یکی از کشورهای پیشرو در جهان با سهم ۷۰ درصدی در سبد انرژی است و اکنون ۹۵ درصد جمعیت ایران تحت پوشش شبکه سراسریِ گاز طبیعی قرار دارد.

جناب آقای رئیس، خانم‌ها و آقایان

ما معتقدیم با همکاری‌های سازنده می‌توان به امنیت عرضه و تقاضا، ارزش‌گذاریِ منصفانه‌ی گاز طبیعی و ارتقای آن در سبدِ انرژی جهان، با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی کمک کرد. در این راستا، مشارکتِ فعال وزرای نفت و انرژیِ کشورهای عضو و ناظر، دبیرکل مجمع و کارکنان دبیرخانه و همکاری سازنده بین آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.

در پایان، بار دیگر از دولت و ملت فدراسیون روسیه برای میهمان‌نوازی گرم و میزبانیِ شایسته تشکر می‌کنم و برای تحقق اهداف مجمع آرزوی موفقیت دارم.

از توجه شما متشکرم

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، جنگ ایران و آمریکا ، انرژی
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