کد خبر: 1387172
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۵
سیاست » اخبار کلی
رهبر انقلاب:

مستأصل‌شدن دشمن از ثمرات مقاومت ملی است

65 رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی مستأصل‌شدن دشمن را از ثمرات مقاومت ملی دانستند و بر تقویت انسجام ملی، مدیریت تنگه هرمز و تأمین حقوق ملت ایران برای پایان جنگ تأکید کردند.

جوان آنلاین: سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.

در این دیدار، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن به عنوان «چهارراه تدبیرِ» امور کشور یاد کردند و بر اثرگذاری متقابل چهار حوزه «فرهنگ»، «سیاست»، «اقتصاد» و «امنیت» و لزوم برخورداری از پیوست‌های متناسب با تصمیم‌گیری در هر حوزه تأکید کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بهره‌مندی از نقشه‌ی راهِ مبتنی بر تصویر کامل هر اقدام -از نقطه شروع تا نقطه پایان- را لازمه اتخاذ تصمیم‌های متقن و استوار دانستند.

تقویت انسجام و وحدت ملی و اعتماد متقابل مردم و مسئولان، استفاده از ظرفیت قانون اساسی خصوصا اصل ۱۷۶ برای کمک به رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی جهت تسهیل و تسریع در حل مشکلات کشور، حفاظت از امنیت ملی و منطقه‌ای با اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز و تحکیم روابط دوجانبه با کشورهای همسایه بر پایه‌ی منافع پایدار و متقابل از جمله دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی مستأصل‌شدن دشمن را از ثمرات مقاومت ملی دانستند و بر اطلاع‌رسانی فعالانه و به‌موقع برای استمرار حضور مردم در دفاع از کشور و نظام و نیز پیگیری تأمین حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت از طریق تحقق شروط مطرح شده از سوی مسئولان کشور با هدف پایان جنگ و شرایط «نه جنگ، نه صلح» تأکید کردند.

در این دیدار دبیر شورای‌عالی امنیت ملی گزارشی از شرایط کشوردر حوزه‌های مختلف و تلاش‌های در حال انجام ارائه کرد. دکتر محسن رضایی در گزارش خود پیگیری سیاست راهبردی جمهوری اسلامی برای «سامان دادن به ترتیبات و نظم درون‌زای منطقه‌ای» را از جمله اقدامات در دست انجام دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بیان کرد.

برچسب ها: رهبر انقلاب ، محسن رضایی ، رهبر معظم انقلاب
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