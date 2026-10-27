هشدار نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس به کشتیرانی متخلف

جوان آنلاین: نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در شبکه اجتماعی ایکس پیام جدیدی را به زبان انگلیسی خطاب به شرکت کشتیرانی متخلف Sinokor صادر کرد.

این نهاد خطاب به شرکت متخلف نوشته است: «شناورهای متعلق به شرکت کشتیرانی «سینوکور» (Sinokor) طی سه ماه گذشته بیشترین تعداد تخلفات مربوط به تردد را مرتکب شده‌اند و تاکنون اقدامات قانونی مقتضی علیه دست‌کم هفت فروند از آن‌ها صورت گرفته است. بدین‌وسیله به تمامی مالکان کالا، ذی‌نفعان و ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای هشدار داده می‌شود که از تاریخ اول نوامبر، علیه تمامی این شناورها اقدامات قانونی اعمال خواهد شد.»