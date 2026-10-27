نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تحولات اخیر نشان داد که منطقه با نسخه آمریکایی به امنیت نمی‌رسد، بلکه امنیت باید از سوی کشورهای خود منطقه تأمین شود.



حاجی‌بابایی: امنیت منطقه با نسخه آمریکایی تأمین نمی‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۵ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برگزاری نشست کشورهای عضو پیمان مکه با حضور وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: رعایت حسن همجواری و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه را مثبت ارزیابی می‌کنیم، اما باید توجه داشت که ترامپ از مسئله جنگ مستأصل شده است.

وی افزود: امروز انتخابات رژیم صهیونیستی نیز در جریان است و رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال کاهش قیمت نفت و مدیریت مشکلات داخلی کشور خود است.

وی ادامه داد: بسیاری از مذاکرات نیز به نوعی برای سنجش طرف مقابل از سوی ترامپ و نتانیاهو انجام می‌شود؛ بنابراین، باید دقت کرد که سفرها و مذاکرات به نتایج مثبت برای کشورهای منطقه منجر شود، نه اینکه منافع آمریکا را تأمین کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سفر مقامات کشورهای عضو پیمان مکه به جمهوری اسلامی ایران نشان داد که بازیگر اصلی منطقه کدام کشور است و کلید امنیت منطقه در اختیار چه کسی قرار دارد. این موضوع بیانگر قدرت جمهوری اسلامی ایران است. ما نیز از پیمان‌هایی حمایت می‌کنیم که ضمن اذعان به قدرت جمهوری اسلامی ایران، زمینه خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه را فراهم کنند.

حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه کشورهای منطقه باید بدانند تأمین امنیت بر عهده خود آن‌هاست، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که آمریکا هیچ منفعتی برای امنیت منطقه ندارد. اینکه جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را تحت مدیریت خود نگه داشت و قیمت نفت افزایش یافت، در کنار سفر روز گذشته کشورهای همسایه به ایران، نشان‌دهنده قدرت جمهوری اسلامی ایران و استیصال آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی است.

وی خاطرنشان کرد: تحولات اخیر نشان داد که منطقه با نسخه آمریکایی به امنیت نمی‌رسد، بلکه امنیت باید از سوی کشورهای خود منطقه تأمین شود. هرگونه اقدام ناشیانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با واکنش قدرتمندانه کشورمان همراه خواهد شد و آمریکا به‌شدت از این اقدامات پشیمان خواهد شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به وضعیت داخلی آمریکا، گفت: مردم این کشور باید از طریق نحوه مشارکت خود در انتخابات، لمپنیرم ترامپ را از صحنه سیاست آمریکا پاک کنند.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان، خواستار تشکیل جلسه‌ای در کمیسیون کشاورزی مجلس برای بررسی وضعیت قیمت مرکبات، انگور، سیب و دیگر محصولات باغی شد و بر لزوم تسریع در پرداخت مطالبات باقی‌مانده گندم‌کاران تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت رسیدگی به وضعیت بازار محصولات کشاورزی، از رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس خواست جلسه‌ای با حضور آقایان ذاکر، عباسی و سایر نمایندگان مرتبط برگزار شود تا با بررسی قیمت محصولات باغی، تدابیر لازم برای جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان در شرایط کنونی اتخاذ شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به باقی ماندن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران، خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی شد.

وی تصریح کرد: با گذشت حدود یک ماه از آغاز سال زراعی جدید، کشاورزان برای تأمین هزینه‌های کشت و ادامه فعالیت خود به این منابع مالی نیاز دارند؛ ازاین‌رو، ضروری است مطالبات باقی‌مانده آنان در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.