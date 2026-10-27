انتخابات ناظران مجلس در مجامع و شوراها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها را انتخاب کردند.

جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۵ آبان) مجلس، نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراهای مختلف را انتخاب کردند.

نمایندگان زیر با رای صحن مجلس به عنوان ناظران مجلس در مجامع و شوراها انتخاب شدند:

عباس پاپی زاده، به عنوان ناظر در کارگروه نظارت بر حسن اجرای ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

سعید رحمت زاده، به عنوان عضو در هیئت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار

سیدفرید موسوی، به عنوان ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار

مصطفی مطورزاده، به عنوان ناظر در هیئت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

غلامحسین زارعی و حاکم ممکان، به عنوان ناظر در کارگروه ماده (۴) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

رضا صدیقی، به عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ابوالقاسم جراره، به عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی کشور

مصطفی طاهری، به عنوان ناظر در شورای عالی معادن

رضا تقی پور انوری، به عنوان ناظر در شورای اجرایی فناوری اطلاعات

اردوان اکبرپور، به عنوان ناظر در شورای عالی فضایی

زهرا خدادادی، به عنوان ناظر در مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی