عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تهران مذاکره با واشنگتن را به اجرای هفت شرط ایران منوط می‌داند، هشدار داد که هرگونه جنگ جدید با واکنشی شدیدتر از سوی ایران همراه خواهد شد و پیامدهای آن سراسر منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

جوان آنلاین: علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی کشورمان در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه المیادین تاکید کرد که ایران بدون اجرای هفت شرط خود وارد مذاکره با آمریکا نخواهد شد و در صورت وقوع جنگی دیگر، نه‌تنها شروط سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد، بلکه پاسخ نیز شدیدتر خواهد بود و خسارت‌هایی به کل منطقه وارد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به احتمال اقدام دوباره آمریکا به ارتکاب حماقتی جدید، گفت که ذخایر موشکی ایران بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و حتی در صورت ادامه جنگ به مدت دو سال نیز به پایان نخواهد رسید.

بروجردی توان موشکی و پهپادی ایران را هم‌سنگ بمب هسته‌ای توصیف و تاکید کرد که تهران تحویل اورانیوم غنی‌شده خود را نخواهد پذیرفت. برخی جریان‌ها در ایران معتقدند اگر آمریکا به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند نیست، پایبندی به این معاهده نیز معنای چندانی نخواهد داشت.

تنگه هرمز به وضعیت گذشته بازنمی‌گردد

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تنگه هرمز نیز گفت که عمان با مسیر جدید مورد توافق با ایران موافقت کرده بود و قرار بود بیانیه‌ای مشترک درباره این تنگه صادر شود، اما فشارهای آمریکا مانع از انجام این کار شد.

وی هشدار داد که اگر ایران از صادرات نفت خود منع شود، هیچ نفتی از منطقه صادر نخواهد شد و نظام کشتیرانی در تنگه هرمز دیگر به وضعیت پیشین بازنخواهد گشت.

بروجردی نشست چهارجانبه تهران را نیز بسیار مهم دانست و آن را پس از شکست آمریکا در منطقه نشانه‌ای مثبت ارزیابی کرد.

هیات‌های امنیتی ۳ کشور به ایران می‌آیند

به گفته وی، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه اعلام کرده‌اند که قصد دارند هیات‌های امنیتی خود را برای گفت‌وگو به تهران اعزام کنند و ایران نیز از این ابتکار استقبال کرده است.

وی افزود: نشست چهارجانبه به‌عنوان گام نخست برگزار و در جریان آن، دیدگاه‌ها در فضایی مثبت مبادله شد. این نشست به مدیریت محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، برگزار شد.

بروجردی گفت که کشورهای منطقه امید خود را به توانایی واشنگتن برای تأمین امنیتشان از دست داده‌اند و اکنون در حال بازنگری در سیاست‌های کلی خود در این زمینه هستند.

وی تاکید کرد: کشورهای منطقه باید دریابند که آمریکا قادر به تأمین امنیت آنها نیست. برخی کشورهایی که با رژیم صهیونیستی روابط برقرار کرده‌اند، در محاسبات خود دچار اشتباه شده‌اند و پیامدهای این اشتباه به خود آنها بازخواهد گشت.

این نماینده مجلس همچنین گفت که یکی از نتایج دو جنگ تحمیلی علیه ایران، نابودی پایگاه‌های آمریکا در منطقه بوده است.

وی اعتراض‌های مردمی در اروپا علیه دولت‌ها را نیز از پیامدهای حمله تروریستی علیه ایران دانست.

امنیت لبنان از امنیت ایران جدا نیست

بروجردی در بخش دیگری از این مصاحبه با تاکید بر پیوند امنیت لبنان و ایران، گفت: زمان آن فرا رسیده است که کشورهای اسلامی به توانمندی‌های خود اعتماد کنند؛ چراکه جهان اسلام از ظرفیت‌های مستقل و قابل‌توجهی برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت افکار عمومی آمریکا، گفت که نگاه مردم این کشور به ترامپ بسیار منفی است و کشورهای منطقه باید برای ترسیم نقشه راهی جدید تلاش کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره ابتکارهای قطر نیز اظهار کرد که این تلاش‌ها با هماهنگی آمریکا انجام می‌شود و با توجه به نزدیک شدن انتخابات آمریکا، بعید است به نتیجه‌ای منجر شود.

وی درباره بحران یمن نیز تاکید کرد: کلید حل‌وفصل این بحران در دست عربستان سعودی است، نه ایران و امیدواریم که ریاض در سیاست‌های خود بازنگری کند.

بروجردی همچنین سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران به مسکو را بسیار مهم ارزیابی و بر اهمیت روابط تهران و مسکو تاکید کرد.