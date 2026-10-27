وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت

جوان آنلاین: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سؤال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان و جمعی از نمایندگان از سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره علت عدم پذیرش مسئولیت در قبال گرانی‌های اخیر در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش مهر، پس از ارائه توضیحات وزیر، نماینده سؤال‌کننده از پاسخ‌های مدنی‌زاده قانع نشد و خواستار به رأی گذاشتن پاسخ وی شد.

در نهایت، نمایندگان مجلس با ۱۰۶ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در جلسه، از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع نشدند و به این ترتیب، مدنی‌زاده از مجلس کارت زرد گرفت.