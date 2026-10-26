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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی

فریاد اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در قلب لندن طنین‌انداز شد

2 صد‌ها تن از حامیان فلسطین در آستانه انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، مقابل دفتر نخست‌وزیری انگلیس تجمع کرده و با اعتراض به تشدید حملات نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری، خواستار توقف فوری سرکوب و محاصره فلسطینیان شدند.

جوان آنلاین: شرکت‌کنندگان در این تجمع اعتراضی که شامگاه دوشنبه مقابل ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ‌استریت برگزار شد، با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکارد‌هایی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، شعار‌هایی در حمایت از مردم فلسطین سر داده و خواستار پایان اشغالگری، توقف تخریب خانه‌ها و رفع محاصره کرانه باختری شدند.

به گزارش ایرنا، معترضان با تأکید بر شعار محوری «دست از سر کرانه باختری بردارید، آپارتاید را پایان دهید»، نسبت به تشدید حملات نظامیان اسرائیلی و گسترش خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست هشدار داده و از دولت انگلیس خواستند برای جلوگیری از تداوم این اقدامات، فشار‌های سیاسی و دیپلماتیک بر تل‌آویو را افزایش دهد.

این تجمع اضطراری به دعوت ائتلافی از تشکل‌های حامی فلسطین شامل کارزار همبستگی با فلسطین، دوستان الاقصی، مجمع فلسطینیان انگلیس، ائتلاف توقف جنگ، انجمن مسلمانان انگلیس و کارزار خلع سلاح هسته‌ای برگزار شد.

اندرو دیویدسن از معترضان حاضر در این تجمع به ایرنا گفت: آنچه امروز در کرانه باختری رخ می‌دهد، ادامه سیاستی است که سال‌ها زندگی فلسطینیان را به گروگان گرفته است. خانه‌های مردم تخریب می‌شود، خانواده‌ها آواره می‌شوند و جامعه جهانی همچنان به صدور بیانیه‌های محکومیت بسنده می‌کند.

وی افزود: «ما امروز مقابل دفتر نخست‌وزیری تجمع کرده‌ایم تا به دولت انگلیس یادآوری کنیم که محکوم کردن خشونت کافی نیست. لندن باید برای توقف حملات و پایان اشغالگری اقدامات عملی انجام دهد.»

گفتنی است رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه، دامنه عملیات نظامی خود را در کرانه باختری گسترش داده و با اعمال محدودیت‌های شدید، زندگی صد‌ها هزار فلسطینی را تحت تأثیر قرار داده است. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از هلاکت دو نظامی اسرائیلی در نزدیکی الخلیل، دستور تشدید عملیات نظامی و محاصره این منطقه را صادر کرده و از احتمال اجرای عملیاتی گسترده در کرانه باختری خبر داده است.

این تهدید‌ها با موج تازه تخریب منازل، تخلیه اجباری خانواده‌های فلسطینی و مسدود شدن مسیر‌های ارتباطی همراه شده است.

بر اساس گزارش‌ها، در جریان عملیات اخیر نظامیان اسرائیلی در الخلیل، نزدیک به دو هزار فلسطینی از ۳۷۰ خانواده آواره شده‌اند. گزارش حاکیست که نظامیان اسرائیلی علاوه بر تخریب گسترده ساختمان‌ها و واحد‌های تجاری، شماری از منازل فلسطینیان را تصرف و به مقر نظامی تبدیل کرده‌اند.

هم‌زمان سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید از تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری اعلام کرد که محاصره مناطق فلسطینی، آزادی رفت‌وآمد شهروندان و دسترسی آنان به خدمات اولیه و منابع معیشتی را به‌شدت محدود کرده است.

استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان، نسبت به محدودیت‌های گسترده و گزارش‌های مربوط به تخریب خانه‌ها و احتمال آوارگی فلسطینیان در الخلیل عمیقاً نگران است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نیز در گزارش تازه خود اعلام کرد که تنها طی روز‌های ۱۳ تا ۱۹ اکتبر، ۱۴۸ فلسطینی در حملات نظامیان و شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری زخمی شده‌اند که ۶۹ نفر از آنان در جریان خشونت‌های مرتبط با برداشت محصول زیتون آسیب دیده‌اند.

لندن از آغاز جنگ ویرانگر غزه، بار‌ها صحنه اعتراض گسترده حامیان فلسطین بوده است. معترضان با حضور در خیابان‌های پایتخت انگلیس، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری، خواستار توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل و اتخاذ اقدامات عملی برای پایان اشغالگری شده‌اند.

برچسب ها: اعتراض ، رژیم صهیونیستی ، انگلیس
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