جوان آنلاین: نیروی دریایی آمریکا شامگاه دوشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، ریچارد مارلز، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع استرالیا و وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا مفتخرند اعلام کنند که یواس‌اس کلرادو (اس‌اس‌ان ۷۸۸) به عنوان اولین زیردریایی تهاجمی سریع کلاس ویرجینیای نیروی دریایی ایالات متحده از اواخر سال ۲۰۲۷ به نیروی چرخشی زیردریایی-غرب اختصاص داده شده است.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام نیروی دریایی آمریکا، انتظار می‌رود این نیروی چرخشی میزبان حداکثر چهار زیردریایی تهاجمی سریع آمریکایی و یک زیردریایی دیگر از بریتانیا به صورت چرخشی در پایگاه نیروی دریایی سلطنتی استرالیا باشد.

اوایل امسال، نیروی دریایی ایالات متحده به عنوان بخشی از ائتلاف سه‌جانبه «آکوس» با بریتانیا و استرالیا، یک مرکز پشتیبانی دریایی در پایگاه HMAS Stirling در غرب استرالیا تاسیس کرد. این مرکز خدمات و برنامه‌های پشتیبانی را برای پرسنل آمریکایی مستقر در این نیروی چرخشی ارائه می‌دهد که به نوبه خود به استقرار چرخشی زیردریایی‌های هسته‌ای ایالات متحده و بریتانیا کمک می‌کند.

مشارکت سه جانبه آکوس در سال ۲۰۲۱ آغاز شد و بر تعمیق همکاری‌های امنیتی و ساخت ناوگان زیردریایی هسته‌ای استرالیا تا اواخر دهه ۲۰۳۰ با استفاده از فناوری ایالات متحده و بریتانیا تمرکز دارد.