جوان آنلاین: شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اعلام این خبر افزود که این انفجار در نزدیکی دفتر حزب لیکود رخ داد.

به گزارش تسنیم، به زعم این رسانه تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که انفجار به دلیل اختلافات خانوادگی بوده و عامل این انفجار خودروی عموی خود را منفجر کرده است، با این حال برخی از کانال‌های خبری این مسئله را زیر سئوال برده و آن را در راستای جلوگیری از هراس افکنی در فاصله چند ساعت مانده به آغاز انتخابات کنست (پارلمان) عنوان می‌کنند.

پلیس اسرائیل ادعا کرد که یک نفر را در این رابطه دستگیر کرده است و به اتهام منفجر کردن خودروی مدیر شاخه حزب لیکود در اور یهودا تفهیم اتهام کرده است.