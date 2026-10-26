خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی آگاه ادعا کرد همزمان با افزایش تنش میان کره شمالی و کره جنوبی، توپ‌های هویتزر کره شمالی در نزدیکی مرز این دو کشور رویت شده‌اند.

جوان آنلاین: رویترز به نقل از منبعی مدعی شد که سه توپ خودکششی ۱۲۲ میلی‌متری کره شمالی لوله‌های خود را به سمت جنوب نشانه گرفته بودند و ۲۰ تا ۳۰ سرباز کره شمالی در حال انجام حصارکشی در داخل منطقه غیرنظامی بودند.

به گزارش ایسنا، لیم یول-چول، استاد دانشگاه کیونگنام در سئول گفت: بسیار غیرمعمول است که کره شمالی) توپخانه خودکششی خود را تا این حد آشکار به نمایش بگذارد.

رویترز در ادامه ادعا کرد: کره شمالی با نمایش عمدی این تسلیحات نشان می‌دهد که قصد دارد سیاست مرزی خود را از طریق زور به جای گفت‌و‌گو یا مذاکره اعمال کند.

این رسانه انگلیسی حتی مدعی شد که روی یکی از توپ‌های هویتزر ظاهرا عبارت «متجاوزان امپریالیست آمریکایی، دشمنان قسم‌خورده مردم کره را نابود کنید!» حک شده است.

پیش از این در نهمین کنگره حزب حاکم کره شمالی که جهت‌گیری این کشور را برای پنج سال آینده تعیین کرد، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی خواستار تقویت نیرو‌های مسلح متعارف و همچنین تاکید دوباره بر تلاش‌ها برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای و موشکی شده بود.