اشغال کامل کرانه باختری؛ وعده انتخاباتی احزاب راستگرای صهیونیست

جوان آنلاین: در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، یک سازمان راستگرا تحت عنوان «انجمن بازگشت به خانه» به ریاست الیاو لوی و یهوشوع شرمن، دو شهرک­‌نشین بنیادگرا، نامه‌ای خطاب به رهبران احزاب جناح راست نوشته و دیدگاه آنها را در مورد سناریوی تقسیم مناطق A، B و C در کرانه باختری جویا شدند.

به گزارش تسنیم، هدف از این کار مشخص شدن جهت­‌گیری هر حزب در خصوص تحولات آینده کرانه باختری بود تا رأی­‌دهندگان به ویژه شهرک­‌نشنیان صهیونیست نسبت به مواضع احزاب راستگرا با آگاهی بیشتری در انتخابات شرکت کند. از این رو پاسخ­‌ها به این نامه نگاهی اجمالی احزاب این طیف به آینده کرانه باختری را مشخص می­‌کند.

نکته مهم آنکه، تمام احزاب جناح راست در بلوک نتانیاهو قرار ندارند و تعدادی از آنها در جناح اپوزیسیون فعالیت می­‌کنند؛ همین مسئله می­‌تواند رویکرد کلی کابینه برآمده از بلوک مخالفان موسوم به «بلوک تغییر» در رابطه به مسائلی مانند شهرک­‌سازی، توسعه مزارع صهیونیستی، تحدید اراضی فلسطینی­‌ها و حتی سناریوی چشم انداز تشکیل دولت فلسطینی در آینده را نیز روشن سازد.

در متن این نامه ارسالی از سوی این دو شهرک نشین صهیونیست خطاب به سران احزاب آمده است: موضع خود را در قبال این مسائل بیان کنید: «نظر شما در مورد آینده یهودیه و سامره (کرانه باختری) چیست؟ آیا کابینه اسرائیل به فعالیت در چارچوب مرز‌های ایجاد شده در توافق اسلو ادامه خواهد داد یا تصمیم به ترک آنجا خواهد گرفت؟ آیا کابینه آتی باید به شهرک‌های موجود راضی باشد یا باید اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای شکل دادن به واقعیت در عمل انجام دهد؟»

در این راستا احزاب لیکود، شاص و یهودیت متحد تورات و همچنین احزاب یاشار به رهبری آیزنکوت و ائتلاف «با هم» به ریاست نفتالی بنت از جناح اپوزیسیون پاسخ روشنی به این سوال­ها ارائه نکردند.

اما حزب صهیونیسم مذهبی به رهبری بتسلائل اسموتریچ از مواضع این انجمن حمایت کرد. اسموتریچ گفت: «آرزوی ما لغو توافق‌نامه اسلو، محو کردن تقسیم­‌بندی این منطقه بین حوزه­‌های B، A و C و اجازه دادن به ما برای تصرف تمام مناطق است.»

حزب قدرت یهودی به رهبری ایتامار بن گویر نیز موضع مشابهی را ابراز کرد. بن گویر گفت: «وضعیت مناطق A و B درست مانند مناطق C است». در واقع این دو نفر در سخنرانی­‌های انتخاباتی خود هم متعهد شدند برای گسترش شهرک‌سازی در مناطق A و B که تحت کنترل تشکیلات خودگردان است تلاش کنند. زیرا از نگاه آنها شهرک‌سازی در این مناطق برای امنیت اسرائیل ضروری است.

حزب «امخا اسرائیل» به رهبری عوفر وینتر اگرچه به طور رسمی به نامه این انجمن پاسخ نداد، اما اعلام کرد: «این حزب قاطعانه با تشکیل کشور فلسطین مخالف است و از اعمال حاکمیت بر کرانه باختری حمایت می‌کند. در مورد نوار غزه هر کسی که پس از ۷ اکتبر مواضع خود را تغییر ندهد، نادان است. هرگز کشور فلسطینی در نوار غزه وجود نخواهد داشت. ما تضمین خواهیم کرد تصمیمی گرفته شود که مهاجرت داوطلبانه از نوار غزه اتفاق بیفتد.» با این حال، این حزب برنامه عملی برای مناطق A و B کرانه باختری ارائه نکرد و متعهد به لغو توافق‌نامه‌های اسلو نشد.

حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن پیش از این به پرسش مشابهی پاسخ داده و چشم‌انداز خود را نیز به تفصیل منتشر کرده بود. لیبرمن در این باره تأکید دارد: «اسرائیل باید در اینجا با اردنی‌ها به تفاهم برسد تا اردنی­‌ها مناطق A و B کرانه باختری را مدیریت کنند. اسرائیل باید اجازه دهد اردن مسئولیت امنیتی و اداری را بر عهده بگیرد. نمی‌شود در این مناطق خلاء وجود داشته باشد. برای جلوگیری از خلأیی که حماس، جهاد اسلامی و دیگران وارد آن شوند، باید با اردن به توافق رسید تا آنها مناطق A و B را مدیریت کنند؛ یک کنفدراسیون اسرائیلی-اردنی تشکیل شود.» لیبرمن همچنین تشکیلات خودگردان را «سازمان تروریستی» خواند و گفت اردن «چاره‌ای جز این ندارد.»

براین اساس اگرچه بعضی از احزاب راستگرا از جمله لیکود و احزاب حریدی شاص و یهودیت تورات رویکرد خود در مورد کرانه باختری در پاسخ به این سوالات را بیان نکرده­‌اند، اما از لابلای سخنان مقامات احزاب حاکم در کابینه در چهار سال گذشته و همچنین موافقت همه آنها با توسعه شهرک‌سازی که در مصوبات کابینه نتانیاهو تجلی پیدا می­‌کرد، می­‌توان نتیجه گرفت تمام احزاب وابسته تشکیل دهنده کابینه فعلی نتانیاهو تمایلی به ادامه وضعیت کنونی در کرانه باختری ندارند، البته هر حزب ایده متفاوتی برای مدیریت این منطقه پیشنهاد می­‌دهد.

در این میان موضع اسموتریچ و بن­‌گویر به عنوان سران دو حزب صهیونیسم مذهبی و قدرت یهودی که طبق نظرسنجی­‌ها در مجموع می­‌توانند دست­‌کم ۱۵ کرسی کسب کنند، در خصوص کرانه باختری اهمیت زیادی دارد. زیرا همانطور که در چهار سال گذشته شاهد بودیم تشکیل کابینه‌ای با حضور این دو حزب به معنای ادامه روند گسترش شهرک­سازی، تصرف بیشتر زمین­‌های فلسطینی­ان، هتک حرمت مسجدالاقصی، نفوذ بیشتر یهودیان بر این محوطه مقدس اسلامی و اجرای مناسک دینی در آنجا بود که تاکنون مجاز به آن نبوده­‌اند.

اسموتریچ همچنین در شعار انتخاباتی خود بر لزوم یهودی­‌سازی نقب با شهرک­‌سازی بیشتر و افزایش فشار بر اعراب آن منطقه هم تأکید دارد؛ بنابراین این دو حزب بنا دارند با عبور از چارچوب توافق اسلو و گسترش شهرک‌سازی به مناطق A و B، واقعیت سرزمینی کرانه باختری را تغییر دهند.

رویکرد لیبرمن رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» از بلوک اپوزیسیون که مبتنی بر تقسیم مدیریت کرانه باختری بین اردن و اگرچه متمرکز بر تصرف کامل مناطق A و B توسط اسرائیل نیست، اما حرفی هم از تشکیلات خودگردان و عاملیت فلسطینی­‌ها نمی­‌زند.

در همین جناح، ائتلاف «با هم» و حزب یاشار که جزو احزاب راستگرای میانه­‌رو تعریف می‌­شوند بر حفظ ساختار تقسیم‌بندی توافق اسلو به‌عنوان چارچوب عملی تأکید دارند، اما مقامات این دو حزب بار‌ها عنوان کرده­‌اند با تشکیل کشور مستقل فلسطینی مخالفند و خواهان کنترل امنیتی کامل اسرائیل بر کرانه باختری هستند. ضمن آنکه این دو حزب ادامه سیاست شهرک­‌سازی را در دستورکار خود دارند.

براین اساس جهت­گیری­ تمام احزاب راستگرا در مورد اشغال زمین در کرانه باختری، گسترش شهرک‌ها، حدود اختیارات تشکیلات خودگردان و امکان شکل‌گیری کشور فلسطین نشان می­‌دهد این موضوعات در کابینه بعدی هم یک امر واقعی خواهد بود؛ به این صورت که اگرچه در حال حاضر احزاب «اسرائیل خانه ما»، حزب یاشار و ائتلاف «با هم» رسماً در جناح اپوزیسیون قرار گرفته‌­اند، اما تشکیل کابینه‌ای با حضور این احزاب به معنای آن است که تحولات در این منطقه همچنان در چارچوب رقابت بین صهیونیست‌ها و فلسطینی­‌ها و شهرک­‌سازی ادامه خواهد یافت. از این رو هر کابینه‌ای که بعد از انتخابات پنجم آبان به قدرت برسد، در حوزه کرانه باختری وضعیت همچنان علیه فلسطینی­‌ها خواهد بود و رقابت برای شکل دادن به واقعیت میدانی بین دو طرف تشدید خواهد شد.

پانوشت:

[۱]. https://www.makorrishon.co.il/news/politcal/article/۳۷۸۶۱۷