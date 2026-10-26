درخواست روسیه از سازمان ملل برای درج اوکراین در فهرست ناقضان حقوق کودک

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل از این نهاد بین‌المللی خواست تا اوکراین را به فهرست ناقضان حقوق کودکان اضافه کند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل امروز دوشنبه اعلام کرد که مسکو از سازمان ملل می‌خواهد تا اوکراین را به فهرست ناقضان حقوق کودکان اضافه کند.

به گزارش مهر، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در این خصوص گفت: مسکو معتقد است که اوکراین باید در فهرست سازمان ملل در زمینه ناقضان حقوق کودکان در درگیری‌های مسلحانه گنجانده شود.

«واسیلی نبنزیا» سپس تأکید کرد که گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل منعکس کننده دامنه کامل تخلفات کی یف نیست و فاقد داده‌های مربوط به جنایات ارتکابی توسط نیرو‌های مسلح اوکراین است.