۱۱۹ حمله عربستان به یمن طی ۲۴ ساعت گذشته

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز دوشنبه اعلام کرد که عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۱۱۹ حمله هوایی و موشکی علیه این کشور انجام داده است.

وی گفت که حملات عربستان به مناطق و اهداف غیرنظامی در استان‌های صنعا، جوف، تعز، صعده، عمران، إب و لحج، به شهید و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده است.

سریع افزود که حملات هوایی عربستان با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شده است؛ جنگنده‌هایی که، از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند.

وی اشاره کرد که حملات موشکی نیز از منطقه جازان صورت گرفته است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در پایان اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن از زمان آغاز دور اخیر تشدید تنش‌ها به ۳ هزار و ۲۹۸ مورد رسیده است.