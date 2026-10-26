کد خبر: 1387057
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

پوشش گسترده نشست چهارجانبه تهران در رسانه‌های ترکیه

3 رسانه‌های مطرح ترکیه نشست چهارجانبه تهران با حضور مقام‌های ارشد ایران، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان که در آن ابراهیم کالین، رئیس سرویس اطلاعات آنکارا نیز شرکت داشت در سطحی گسترده پوشش دادند.

جوان آنلاین: نشست یک روزه چهارجانبه مقام‌های ارشد ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان با محور امنیت و ثبات منطقه‌ای امروز دوشنبه ۴ آبان با میزبانی از سوی سردار سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و شرکت شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی، عاصم منیر فرمانده نیرو‌های مسلح پاکستان و ابراهیم کالین رئیس سرویس اطلاعات ترکیه در تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در پی برگزاری این نشست برجسته، رسانه‌های سرشناس ترکیه‌ای این نشست را پوشش داده و آن را به عنوان تلاشی از سوی تهران در راستای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، هماهنگی امنیتی و حفظ ثبات در منطقه مورد توجه قرار داده‌اند.

خبرگزاری آناتولی در خبری در پوشش این نشست نوشت: «نشست چهارجانبه هیات‌های ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و ایران روز دوشنبه در تهران، پایتخت ایران، با تمرکز گفت‌و‌گو‌ها بر امنیت منطقه، فعالیت‌های اسرائیل در منطقه و تحولات فلسطین و لبنان برگزار شد. ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و ایران روز دوشنبه توافق کردند گفت‌و‌گو‌ها برای تقویت همکاری در مسائل منطقه‌ای، از جمله صلح و امنیت، را ادامه دهند؛ این توافق در بیانیه مشترکی پس از نشست چهارجانبه در تهران، پایتخت ایران، اعلام شد. این نشست به امنیت منطقه، فعالیت‌های اسرائیل در منطقه و تحولات فلسطین و لبنان پرداخت.»

روزنامه حریت ترکیه نیز با اشاره به دیدار‌های مقام‌های ترکیه، عربستان و پاکستان با سردار سرلشگر محسن رضایی، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در تهران نوشت که این گفت‌و‌گو‌ها نخستین تماس سطح بالا میان ایران و این سه کشور از زمان تشدید تنش‌های اخیر بین عربستان سعودی و یمن به شمار می‌رود و در عین صحبت‌های اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری ۲۶ اکتبر را مورد توجه قرار داد که تاکید کرد: «نشست تهران می‌تواند نقطه آغازی برای شکل‌دهی به امنیت منطقه باشد.»

روزنامه ینی شفق نیز در مطلبی به طور ویژه صحبت‌های مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان را مبنی بر حمایت ایران از هر گونه توافق تضمین کننده وحدت بین کشور‌های مسلمان را مورد توجه قرار داده و در تیتر خود نوشت که صحبت‌های پزشکیان «پیام وحدت را خطاب به کشور‌های مسلمان ارسال کرد.»

این رسانه ترکیه‌ای در ادامه مطلب خود درباره اظهارات رئیس جمهور کشورمان نوشت: «در این نشست، پزشکیان بر اهمیت همکاری میان کشور‌های اسلامی تأکید کرد و گفت کشورش اراده‌ای قوی برای تعمیق همکاری در منطقه دارد. پزشکیان اعلام کرد که کشور‌های اسلامی می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جمعی خود، الگویی از عدالت و توسعه را به جهان ارائه دهند.»

روزنامه دیلی صباح نیز در پوشش این خبر همچون روزنامه ینی شفق صحبت‌های مسعود پزشکیان را برجسته ساخت.

دیلی صباح با ذکر اینکه «مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، هر دو در این نشست حضور داشتند؛ و نماینده ترکیه در این نشست ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی، نماینده عربستان سعودی، خالد بن سلمان، وزیر دفاع، و نماینده پاکستان، عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش، بودند» تاکید کرد: «پزشکیان اعلام کرد که تهران از هر تفاهمی که به تقویت وحدت، انسجام، امنیت و توسعه منطقه کمک کند، حمایت می‌کند. پزشکیان گفت کشور‌های مسلمان می‌توانند با تکیه بر توانمندی‌های مشترک خود، الگویی از عدالت و توسعه را به جهان ارائه دهند.»

رسانه «هابر ترک» نیز با توصیف از نشست چهارجانبه امروز در تهران به عنوان یک «نشست مهم» بیانیه پایانی آن را پوشش داده و نوشت: «در این بیانیه آمده است که طرف‌ها توافق کردند گفت‌و‌گو‌ها با هدف تقویت همکاری میان چهار کشور منطقه، از جمله درباره مسائل صلح و امنیت در منطقه، ادامه یابد.»

برچسب ها: ترکیه ، عربستان ، ایران ، پاکستان
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