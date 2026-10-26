منابع فلسطینی اعلام کردند از زمان برقراری آتش‌بس در نوار غزه، صهیونیست‌ها ۵ هزار و ۷۸۳ بار آن را نقض کرده و ک هزار و ۵۴۷ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۵ هزار و ۵۵۹ فلسطینی دیگر را زخمی کرده‌اند.

جوان آنلاین: گزارش روزانه نقض آتش‌بس در نوار غزه تا روز جمعه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (اول آبان ۱۴۰۵) از تداوم حملات و اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف این باریکه حکایت دارد و بر اساس این گزارش، در سیصدوهفتادونهمین روز اجرای توافق آتش‌بس (روز جمعه)، ۲۱ مورد نقض آن ثبت شده و مجموع موارد نقض آتش بس از زمان آغاز توافق به پنج هزار و ۷۸۳ مورد رسیده است.

افزایش شمار شهدا و مجروحان

بر اساس آمار نهاد‌های فلسطینی، شمار شهدای ثبت‌شده از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس به یک هزار و ۵۴۷ نفر رسیده است. از این شمار، ۳۲۱ نفر کودک، ۱۵۸ نفر زن، ۴۵ نفر سالمند و یک هزار و ۲۳ نفر مرد بوده‌اند. در روز جمعه نیز سه فلسطینی به شهادت رسیدند. با احتساب این افراد، شمار شهدای ثبت‌شده از آغاز اجرای توافق به یک هزار و ۵۴۷ نفر افزایش یافت.

همچنین شمار مجروحان به پنج هزار و ۵۵۹ نفر رسید که شامل یک هزار و ۵۷۰ کودک، ۹۵۲ زن، ۲۳۶ سالمند و دو هزار و ۸۰۱ مرد است. در حوادث روز جمعه نیز ۱۶ نفر مجروح شدند که دو نفر از آنها کودک و ۱۴ نفر مرد بودند.

بر اساس این گزارش، شمار کودکانی که به شهادت رسیده‌اند، در کنار زنان و سالمندان، به ۵۲۴ نفر رسیده است؛ رقمی که معادل ۳۳.۸ درصد کل شهدا اعلام شده است. همچنین شمار مجروحان کودک، زن و سالمند در مجموع به دو هزار و ۷۵۸ نفر، معادل ۴۹.۶ درصد کل مجروحان، رسیده است.

میانگین روزانه تخلفات ۱۵.۲ مورد

بر اساس آمار تجمیعی، از زمان آغاز توافق آتش‌بس تاکنون پنج هزار و ۷۸۳ مورد نقض ثبت شده است، بطوریکه میانگین تخلفات رژیم صهیونیستی در این دوره ۱۵.۲ مورد در روز است.

بر اساس این گزارش، برخی تخلفات پیشین؛ از جمله عبور از خطوط مورد توافق عقب‌نشینی و اعمال کنترل آتش بر مناطق اضافی همچنان بدون رسیدگی باقی مانده‌اند.

ممانعت از ورود ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز برای تعمیر زیرساخت‌ها، از جمله شبکه‌های برق، آب و فاضلاب و ادامه محدودیت‌ها در ورود تجهیزات ضروری نیز از دیگر موارد نقض آتش‌بس است.

ورود کمک‌ها؛ فقط ۳۳.۶ درصد میزان توافق‌شده

گزارش روزانه تایید می‌کند که توافق آتش‌بس، ورود روزانه ۶۰۰ کامیون به نوار غزه، از جمله ۵۰ کامیون سوخت، را پیش‌بینی کرده است؛ اما آمار ثبت‌شده از فاصله چشمگیر میان تعهدات و میزان ورود واقعی کامیون‌ها حکایت دارد.

بر اساس آمار رسمی، تا روز سیصدوهفتادونهم در مجموع ۷۶ هزار و ۴۹۷ کامیون وارد نوار غزه شد. این رقم شامل ۳۶ هزار و ۷۹۳ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه، ۳۶ هزار و ۷۶۵ کامیون تجاری و دو هزار و ۹۳۹ کامیون سوخت است.

همچنین میانگین ورود کامیون‌ها ۲۰۱.۸ دستگاه در روز و میزان تحقق تعهدات ۳۳.۶ درصد بوده است.

بر اساس گزارش نهاد‌های فلسطینی، در سایه تأثیر کمبود سوخت بر فعالیت خدمات عمومی، محدودیت ورود سوخت و کمک‌های مورد نیاز، روند احیای زندگی روزمره و تداوم خدمات اساسی در نوار غزه را مختل کرده است.

ادامه محدودیت‌ها در گذرگاه رفح

منابع فلسطینی همچنین از تداوم محدودیت‌ها و اقدامات سخت‌گیرانه در گذرگاه زمینی رفح خبر داده و اعلام کرده‌اند که رفت‌وآمد از این گذرگاه، به‌ویژه برای بیماران و موارد انسانی، با محدودیت روبه‌رو بوده است.

بر اساس آمار تجمیعی، شمار افرادی که از گذرگاه رفح خارج شده یا به نوار غزه بازگشته‌اند، در مجموع به ۱۴ هزار و ۳۰۷ نفر رسیده است؛ در حالی که قرار بود ۳۸ هزار و ۸۰۰ نفر امکان تردد داشته باشند. بر این اساس، میزان تحقق تردد پیش‌بینی‌شده ۳۶.۸ درصد اعلام شده است.

این آمار شامل هفت هزار و ۳۶۴ مسافر و ۶ هزار و ۹۴۳ نفر از بازگشت‌کنندگان است.

بازداشت ۲۱۴ نفر از زمان آغاز توافق

در بخش مربوط به بازداشت‌شدگان، گزارش‌ها شمار افرادی را که از زمان آغاز توافق آتش‌بس بازداشت شده‌اند، ۲۱۴ نفر اعلام کرده‌اند.

شواهد همچنین حاکی از ادامه بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، از جمله شکنجه و رفتار غیرانسانی، و نامشخص‌بودن سرنوشت شماری از مفقودشدگان است.