رئیس‌جمهور ترکیه گفت: برخی در منطقه رؤیا‌های توسعه‌طلبانه دارند و به آتش تنش‌ها دامن می‌زنند و ما برای خاموش کردن آن تلاش می‌کنیم.

جوان آنلاین: به نقل از روسیاالیوم، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری پس از جلسه هیئت دولت این کشور به ریاست او در آنکارا گفت: پرونده‌های اقتصادی، امنیتی و اوضاع و تحولات منطقه و جهان را بررسی کردیم.

اردوغان در ادامه سخنانش افزود: با وجود تنش‌های شدید در منطقه و جهان، همچنان برای حفظ ثبات کشورمان تلاش می‌کنیم.

وی تصریح کرد: برخی در منطقه رؤیا‌های توسعه طلبانه دارند و به آتش تنش‌ها دامن می‌زنند؛ موضع ما در قبال آنها این است که برای خاموش کردن این آتش‌ها تلاش کنیم.

رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد: منطقه ما در دوره اخیر شاهد تحولات مهم بسیاری بوده است. تلاش‌های گسترده‌ای برای خاموش کردن آتش‌های شعله‌ور در منطقه و جهان انجام می‌دهیم و برای توقف خون‌هایی که در منطقه ما ریخته می‌شود، فعالیت می‌کنیم.

اردوغان همچنین گفت: در برابر کسانی که در منطقه بنزین روی آتش می‌ریزند، ایستاده‌ایم و به توسعه روابط دوستانه با شمار زیادی از کشور‌ها ادامه می‌دهیم.