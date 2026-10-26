جوان آنلاین: به نقل از آسوشیتدپرس، مکرون در جریان سفر به شهر مارسی در جنوب فرانسه اظهار کرد: از دولت خواسته‌ام که به خواسته‌های مشروع این جنبش اعتراضی رسیدگی کند. نخست وزیر و وزرای دولت امروز بعد از ظهر چندین اقدام اساسی و مشخص را اعلام خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، مکرون و دولت او به دلیل عدم رسیدگی به شکایات دانش‌آموزان از زمان آغاز اعتراضات در اواسط سپتامبر، با انتقاد رو‌به‌رو شده‌اند. این اعتراضات منجر به دستگیری‌های گسترده و سرکوب شدید از سوی پلیس شده است.

این تظاهرات ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر ماه) شدت گرفت و صد‌ها هزار نفر علیه افزایش هزینه‌های زندگی و شرایط نامناسب مدارس تظاهرات کردند. این تجمعات سراسری در فرانسه به خشونت کشیده شد و گروه‌هایی در شدیدترین ناآرامی‌های سال‌های اخیر فرانسه آتش‌سوزی راه انداختند، به ساختمان‌های عمومی حمله کردند، مغازه‌ها را غارت کردند و با پلیس درگیر شدند.

دور دیگری از تظاهرات سراسری در روز شنبه برگزار شد که شاهد خشونت کمتری بود. مقامات میزان مشارکت را بیش از ۴۰۰ هزار نفر تخمین زدند، در حالی که سازمان‌دهندگان آن را نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر اعلام کردند.