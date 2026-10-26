اصلی‌ترین رقیب انتخاباتی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ضمن متوهم خواندن او، تأکید کرد که نتانیاهو می‌داند که ایران هرگز سلاح هسته‌ای در اختیار نداشته است.