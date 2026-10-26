کد خبر: 1387049
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

آیزنکوت: نتانیاهو می‌داند که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته است

3 اصلی‌ترین رقیب انتخاباتی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ضمن متوهم خواندن او، تأکید کرد که نتانیاهو می‌داند که ایران هرگز سلاح هسته‌ای در اختیار نداشته است.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه خبری القسطل، «گادی آیزنکوت» رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی گفت: نتانیاهو فردی است که در دنیایی از توهمات زندگی می‌کند.

بر اساس این گزارش، آیزنکوت که پیشتر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بوده است، در ادامه افزود: نتانیاهو می‌داند که ایران هرگز سلاح هسته‌ای در اختیار نداشته است.

«گادی آیزنکوت» به عنوان رئیس حزب یشار پیشتر هم تاکید کرده بود که نتانیاهو دیگر شایستگی حضور در پست نخست وزیر اسرائیل را ندارد و طرح اقتصادی وی برای مقابله با تحریم‌های بین المللی احتمالی علیه تل آویو امنیت این رژیم را تهدید می‌کند.

وی افزود: اظهارات اخیر نتانیاهو نشان داد که ارتباط وی با جهان واقعیت قطع شده و وارد جهان توهمات شده است چرا که مدعی شده بود اسرائیل می‌تواند به صورت کامل از نظام مالی جهانی خود را جدا کند. این دیوانگی مردی است که دیگر شایستگی ندارد.

برچسب ها: اسرائیل ، ایران ، سلاح هسته ای
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