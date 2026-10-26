سناتور آمریکایی:علیرغم مداخله ترامپ، «لولا» در انتخابات برزیل پیروز شد

سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت تأکید کرد: با وجود اینکه غول‌های فناوری و ترامپ شرایط رقابت را به ضرر لولا دا سیلوا تغییر داده بودند، او در انتخابات برزیل پیروز شد.

جوان آنلاین: برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت امروز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیروزی لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا در انتخابات برزیل و انتخاب مجدد او را تبریک می‌گویم.

به گزارش مهر، سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت در ادامه اضافه کرد: با وجود اینکه غول‌های فناوری و ترامپ شرایط رقابت را به ضرر او تغییر داده بودند، لولا پیروز شد. او در ۴ سال آینده نیز به مبارزه در راه کارگران برزیل و دموکراسی ادامه خواهد داد.

لولا در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، فلاویو بولسونارو، سناتور برزیلی را شکست داد و با کسب ۵۱.۷۹ درصد آرای معتبر، معادل بیش از ۶۰ میلیون رأی پیروز شد. بولسونارو نیز ۴۸.۲۱ درصد آرا را به دست آورد.

پیروزی لولا در انتخابات روز یکشنبه تاریخی بود؛ او با این نتیجه برای چهارمین دوره به ریاست‌جمهوری برزیل رسید؛ اتفاقی که پیش از این برای هیچ سیاستمدار برزیلی رخ نداده بود.