کد خبر: 1387038
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

بازتاب گسترده نشست چارجانبه تهران در رسانه‌های عرب‌زبان

3 نشست چهارجانبه تهران با حضور مقام‌های ارشد ایران، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی داشته است؛ رسانه‌هایی که این دیدار را در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، تقویت هماهنگی‌های امنیتی و بررسی راهکار‌های حفظ ثبات در منطقه مورد توجه قرار داده‌اند.

جوان آنلاین: بخش عربی خبرگزاری رویترز گزارش داد مقامات ارشد عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان روز دوشنبه در تهران با مقامات ایرانی دیدار کردند تا از شدت درگیری‌های منطقه‌ای بکاهند.

به گزارش ایسنا، بخش عربی شبکه بی‌بی‌سی گزارش داد مذاکرات در تهران بین طرفین توافق مکه و مقامات ایرانی آغاز شد و پزشکیان در این دیدار خواستار «وحدت منطقه‌ای» شد.

شبکه الجزیره پس از تشریح نشست تهران گزارش داد نشست چهارجانبه‌ای بین مقامات کشور‌های عضو توافقنامه مکه و مقامات ایرانی روز دوشنبه در تهران آغاز شد تا در مورد تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه گفت‌و‌گو شود.

خبرگزاری آناتولی در بخش عربی خود ضمن پوشش این نشست اعلام کرد این نشست چهارجانبه شامل مقامات امنیتی و نظامی از ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و ایران است و به امنیت منطقه‌ای و حمایت از تلاش‌های میانجیگری بین واشنگتن و تهران می‌پردازد.

شبکه خبری تی‌ارتی ترکیه گزارش داد کشور‌های عضو «ائتلاف مکه» روز دوشنبه در تهران، پایتخت ایران، با حضور مقامات امنیتی و نظامی ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، تشویق گفت‌و‌گو بین ایالات متحده و ایران و حمایت از میانجیگری‌های دیپلماتیک برای مهار بحران، مذاکراتی را برگزار می‌کنند.

وبسایت تلویزیون العربی در تیتر گزارش خود در این باره با اشاره به نشست تهران نوشت این نشست با هدف مهار تشدید تنش‌ها در منطقه برگزار شده است.

وبسایت الخلیج با اشار به این نشست در تیتر گزارش خود نوشت عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در قلب تهران هستند. در یک تحول سیاسی قابل توجه، پایتخت ایران، روز دوشنبه میزبان رایزنی‌های امنیتی سطح بالا خواهد بود که مقامات ارشد کشور‌های عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را با رهبری ایران گرد هم می‌آورد.

برچسب ها: ایران ، کشورهای عربی ، مسعود پزشکیان
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