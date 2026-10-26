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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
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هشدار سازمان ملل: نقض حقوق بیش از ۲۴ هزار کودک در جهان در سال گذشته/۳۸ هزار نقض فاحش

3 نمایندگان سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق کودکان در جهان هشدار دادند و اعلام کردند در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۸ هزار نقض فاحش حقوق کودکان رخ داده که بیش از ۲۴ هزار کودک در جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

جوان آنلاین: «ونسا فریزر» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه، روز دوشنبه به وقت محلی، گزارشی درباره ماموریت خود به شورای امنیت ارائه کرد.

به گزارش ایرنا، وی گفت سازوکار نظارت و گزارش‌دهی (MRM)، «تصویری معتبر از نقض‌های فاحش که به تایید سازمان ملل متحد رسیده‌اند» ارائه می‌دهد و تأکید کرد که «ابعاد نقض‌های کنونی همچنان تکان‌دهنده است.»

فریزر تصریح کرد: بر اساس راستی‌آزمایی سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۵، تعداد ۳۸ هزار و ۵۵۸ مورد نقض فاحش که ۲۴ هزار و ۱۷۴ کودک را تحت تاثیر قرار داده، ثبت شده است.

وی با تاکید بر اینکه «این بالاترین تعداد کودکان آسیب‌دیده از زمان ایجاد این ماموریت (نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کودکان و مخاصمات مسلحانه در سال ۱۹۹۷) است»، خاطرنشان کرد که برای نخستین بار در تاریخ این ماموریت، نیرو‌های دولتی مسئول اکثریت موارد تاییدشده نقض‌های فاحش بوده‌اند.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، این وضعیت را «عمیقا نگران‌کننده» توصیف کرد.

«کاترین راسل» مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز در این نشست در سخنانی گفت: از سال ۲۰۰۵ تاکنون، سازمان ملل متحد بیش از ۴۳۰ هزار مورد نقض فاحش علیه کودکان در مخاصمات مسلحانه را راستی‌آزمایی کرده است؛ بیش از ۳۸ هزار مورد از این موارد تنها در سال ۲۰۲۵ رخ داده است.

وی گفت: در سال گذشته، بیشترین تعداد موارد نقض فاحش راستی‌آزمایی‌شده در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، جمهوری دموکراتیک کنگو و نیجریه ثبت شد.

به گفته وی، این موارد تنها شامل نقض‌هایی است که سازمان ملل متحد توانسته است آنها را راستی‌آزمایی کند. بی‌تردید، ابعاد واقعی این وضعیت بسیار گسترده‌تر است.

وی تصریح کرد: این آمار‌ها نشان‌دهنده کودکانی هستند که کشته یا مجروح شده‌اند؛ کودکانی که به گروه‌های مسلح جذب شده‌اند؛ کودکانی که در معرض خشونت جنسی قرار گرفته‌اند، از جوامع خود ربوده شده‌اند و از کمک‌های بشردوستانه‌ای که به‌شدت به آن نیاز دارند، محروم مانده‌اند.

مدیر یونیسف تصریح کرد: کودکان بیش از پیش با چندین مورد نقض هم‌زمان مواجه می‌شوند که آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از آن را تشدید می‌کند.

راسل همچنین به گسترش استفاده از هوش مصنوعی در تسلیحات، افزایش استفاده از پهپاد‌های مسلح و نقش فناوری‌های دیجیتال در ایجاد مسیر‌های جدید برای جذب، بهره‌کشی و سوءاستفاده از کودکان اشاره کرد.

مدیر یونیسف همچنین به سفر خود به سودان جنوبی در دسامبر گذشته و گفت‌و‌گو با زنان و دخترانی اشاره کرد که خشونت‌های هولناکی را تجربه کرده و از آن جان سالم به در برده بودند.

او خاطرنشان کرد که دو نفر از بازماندگان که پیش از دریافت حمایت در یکی از مراکز تحت حمایت یونیسف به خودکشی فکر کرده بودند، توضیح دادند که چگونه مشاوره، حمایت و صرفا برخورداری از مکانی امن برای مراجعه، به عاملی حیاتی برای ادامه زندگی آنان تبدیل شده بود.

مدیر یونیسف تاکید کرد: حفاظت صرفا به معنای پیشگیری از نقض‌ها نیست؛ بلکه کمک به بهبودی بازماندگان را نیز در بر می‌گیرد.

او گزارش داد که با این حال، بیش از یک‌سوم فضا‌های امن تحت حمایت یونیسف برای زنان و کودکان در سودان جنوبی، در همان سال به دلیل کاهش بودجه تعطیل شده بودند.

وی تاکید کرد: «به نمایندگی از میلیون‌ها کودکی که در سراسر جهان در دام درگیری‌ها و جنگ‌ها گرفتار شده‌اند، باید تلاش‌های خود را برای پیشگیری از جنگ‌هایی که زندگی کودکان را ویران می‌کنند و حل‌وفصل این جنگ‌ها دوچندان کنیم.»

برچسب ها: سازمان ملل ، نقض عضو ، کودکان غزه
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