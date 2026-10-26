رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به مشارکت خیرین در ساخت ۶۰ درصد مدارس کشور گفت: خیرین در سال ۱۴۰۴ و در شرایط جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای مدرسه‌سازی کمک کردند و امسال نیز با هدف‌گذاری ۳۰ همتی، پیش‌بینی می‌کنیم میزان مشارکت خیرین به ۳۵ هزار میلیارد تومان برسد.

جوان آنلاین: شاه‌حسینی در بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدرسه‌سازی اظهار کرد: امسال ۲۳۳۱ مدرسه با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد، اما شرایط کشور عادی نبود و خیرین حتی زیر موشک‌ها نیز دست از مدرسه‌سازی برنداشتند.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه ۶۰ درصد مدارس کشور با مشارکت خیرین ساخته شده‌اند، افزود: حاصل این مشارکت، ساخت بیش از ۱۳ هزار کلاس درس بوده است.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به آسیب‌دیدن مدارس در شرایط جنگی گفت: خیرین برای بازسازی و آماده‌سازی ۱۳۰۰ مدرسه آسیب‌دیده به میدان آمدند و در کنار مردم، هیئت‌امنا‌ها و گروه‌های جهادی پای کار ایستادند تا این مدارس برای نخستین مهر آماده شوند.

شاه‌حسینی ادامه داد: با تلاش و همراهی همه این مجموعه‌ها، امسال مهر بانشاطی را تجربه کردیم.

وی با تأکید بر نقش خیرین در آینده کشور اظهار کرد: خیرین، فرهنگ کشور را می‌سازند. خدمت و کمک به آموزش و پرورش، مانند یک عبادت واجب است؛ چراکه شما فرهنگ ایران و آینده کشور را می‌سازید و توسعه علمی کشور نیز از آموزش و پرورش می‌گذرد.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به حمایت‌های وزیر آموزش و پرورش از مدرسه‌سازی گفت: وزیر آموزش و پرورش خود مدرسه‌ساز است و حمایت‌های ایشان بستر‌های لازم را برای توسعه این حرکت فراهم می‌کند.

شاه‌حسینی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی و بین‌المللی افزود: دانش‌آموزان ما در جهان خوش درخشیده‌اند و مدال‌های طلای متعددی کسب کرده‌اند؛ باید پرسید این دانش‌آموزان کجا تربیت شده‌اند؟ دانشمندان ما در چه فضا‌هایی پرورش یافته‌اند؟ بسیاری از آنان در همین مدارسی رشد کرده‌اند که شما خیرین ساخته‌اید؛ بنابراین این سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری درستی برای آینده کشور است.

وی با اشاره به روند افزایشی مشارکت خیرین مدرسه‌ساز در سال‌های اخیر اظهار کرد: خیرین در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴، با وجود جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک کردند.

شاه‌حسینی ادامه داد: این ارقام نشان می‌دهد خیرین سهم ۶۰ درصدی در ساخت مدارس کشور دارند. امسال نیز تاکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان تعهد از سوی خیرین پذیرفته شده است.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به هدف‌گذاری مالی جامعه خیرین مدرسه‌ساز برای سال جاری گفت: هدف‌گذاری ما برای امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان است، اما به نظر می‌رسد با تداوم مشارکت خیرین بتوانیم این رقم را به ۳۵ هزار میلیارد تومان برسانیم.