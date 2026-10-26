وزیر صهیونیست نتیجه انتخابات برزیل را زیر سؤال برد

وزیر دیاسپورای رژیم صهیونیستی در واکنش به پیروزی لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل نتیجه این انتخابات را مورد تردید قرار داد و مدعی شد برزیل تحت رهبری لولا دیگر یک دموکراسی نیست.

جوان آنلاین: به نقل از هاآرتص، آمیخای چیکلی، وزیر دیاسپورای رژیم صهیونیستی، امروز دوشنبه (۲۶ اکتبر ۲۰۲۶) در واکنش به پیروزی غیرمنتظره لولا دا سیلوا در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد: «اولین اظهارنظر لولا: سانسور شبکه‌های اجتماعی.»

به گزارش ایسنا، وی با ابراز تردید درباره نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل که به شکست نامزد متحد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا منجر شد مدعی شد: «من باور نمی‌کنم که او [لولا داسیلوا]این انتخابات را به‌طور عادلانه پیروز شده باشد. برزیل تحت رهبری لولا دیگر یک دموکراسی نیست.»

وزیر دیاسپورای رژیم صهیونیستی در ادامه ادعای خود افزود: «اگر تقلب را بدون چالش رها کنید، به یک دیکتاتوری به سبک پینوشه تبدیل خواهد شد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که لولا دا سیلوا در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل در روز یکشنبه، پس از قرار گرفتن در جایگاه دوم در دور نخست، نتیجه را برگرداند و برای چهارمین بار به ریاست‌جمهوری برزیل رسید. بر اساس نتایج نهایی، لولا ۵۱.۷۹ درصد آرای معتبر، معادل بیش از ۶۴.۲ میلیون رأی، را به دست آورد، در حالی که فلاویو بولسونارو، رقیب او، ۴۸.۲۱ درصد آرا، معادل حدود ۵۹.۸ میلیون رأی، کسب کرد.

دولت نتانیاهو در این انتخابات از فلاویو بولسونارو، نامزد بازنده، حمایت کرده بود و سیاستمداران صهیونیست از هر دو جناح بر ضدیت لولا با این رژیم توافق داشتند.