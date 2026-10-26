تمجید حماس از مواضع داسیلوا

حماس ضمن تبریک پیروزی داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری بزریل، مواضع وی را ارج نهاد و ستود.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای، پیروزی «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» را به مردم این کشور تبریک گفت.

حماس در این بیانیه اعلام کرد: صمیمانه‌ترین تبریک‌ها و شادباش‌های خود را به مردم دوست برزیل و رئیس‌جمهور لولا دا سیلوا به مناسبت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب مجدد او برای چهارمین بار به ریاست‌جمهوری برزیل تقدیم می‌کنیم.

این جنبش با توصیف این پیروزی به‌عنوان نتیجه‌ای شایسته، آن را حاصل مسیر رئیس‌جمهوری دانست که به گفته حماس، مواضعی اصولی و شجاعانه داشته و بر دفاع از عدالت، آزادی و حقوق ملت‌ها استوار بوده است.

حماس همچنین مواضع داسیلوا در حمایت از آرمان عادلانه فلسطین و حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خود و تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس را ارج نهاد و ستود.

این جنبش ابراز اطمینان کرد که مواضع انسانی و شرافتمندانه لولا داسیلوا ادامه خواهد یافت و روابط و همکاری مشترک میان دو ملت دوست بیش از پیش تقویت خواهد شد.