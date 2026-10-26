برتری العین برابر تراکتور در نیمه نخست

نیمه اول دیدار تراکتور ایران برابر العین امارات با برتری یک بر صفر العین به پایان رسید.

جوان آنلاین: در جریان هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، تیم فوتبال تراکتور ایران از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه بن محمد مهمان العین امارات بود که این دیدار در نیمه نخست با برتری یک بر صفر العین به پایان رسید.

العین ۱ - ۰ تراکتور

گل‌: رمی رابیا در دقیقه ۲۱ برای العین.

کارت قرمز: ---

ترکیب تراکتور: پارسا جعفری، شجاع خلیل زاده، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری، مهدی شیری، تیبور هلیلوویچ، صادق محرمی، شهریار مغانلو، امیرحسین حسین زاده.

ترکیب العین: خالد عیسی، رافائل رودریگس، یحیی بن‌خالق، جورجه اسکوکو، رامی ربیعه، عبدالکریم ترائوره، ماتیاس پالاسیوس، کاکو، والنتینو لازارو، الحسین رحیمی و جورجیوس جیاکوماکیس.