برتری العین برابر تراکتور در نیمه نخست

جوان آنلاین: در جریان هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، تیم فوتبال تراکتور ایران از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه بن محمد مهمان العین امارات بود که این دیدار در نیمه نخست با برتری یک بر صفر العین به پایان رسید.
العین ۱ - ۰ تراکتور
گل: رمی رابیا در دقیقه ۲۱ برای العین.
کارت قرمز: ---
ترکیب تراکتور: پارسا جعفری، شجاع خلیل زاده، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری، مهدی شیری، تیبور هلیلوویچ، صادق محرمی، شهریار مغانلو، امیرحسین حسین زاده.
ترکیب العین: خالد عیسی، رافائل رودریگس، یحیی بنخالق، جورجه اسکوکو، رامی ربیعه، عبدالکریم ترائوره، ماتیاس پالاسیوس، کاکو، والنتینو لازارو، الحسین رحیمی و جورجیوس جیاکوماکیس.