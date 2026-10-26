جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، «محمود مرداوی» از رهبران جنبش حماس گفت که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و دیگر مقامات این رژیم سعی می‌کنند از تشدید تجاوزات مستمر در کرانه باختری و محاصره الخلیل برای تبلیغات و اهداف انتخاباتی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: محاصره همه جانبه و تجاوزات گسترده دشمن جنایتکار صهیونیستی علیه شهر الخلیل در کنار تجاوزات مستمر آن در استان‌های مختلف کرانه باختری، جنایتی دیگر از مجازات‌های جمعی در کارنامه سیاه رژیم اشغالگر است.

مرداوی همچنین درباره پیآمد‌های خطرناک تشدید تجاوزات ععلیه کرانه باختری هشدار داد و تأکید کرد: اقدامات اسرائیل هرگز در تحمیل طرح‌های مربوط به الحاق و کوچاندن اجباری فلسطینیان موفق نخواهد شد.

این رهبر حماس، فلسطینیان را به پایداری و مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی فراخواند و این رژیم را مسئول کامل پیآمد‌های محاصره و تشدید تجاوزات دانست.

وی از جامعه جهانی و نهاد‌های حقوقی خواست تا برای اعمال فشار بر تل‌آویو جهت پایان دادن به تجاوزات علیه فلسطینیان و مهار شهرک‌نشینان تروریست، اقدام کنند.

ارتش رژیم صهیونیستی از روز جمعه در پی کشته شدن دو نظامی این رژیم و زخمی شدن سه نفر دیگر در یک عملیات ضد صهیونیستی، اجرای عملیات گسترده نظامی در استان الخلیل را آغاز کرد.

این رژیم از روز جمعه شهر الخلیل را به محاصره کامل خود درآورده و به اذعان «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی حدود ۲ هزار فلسطینی ساکن محله‌های الخلیل را وادار به ترک خانه‌های خود کرده است.