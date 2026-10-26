صادرات ۱.۳ میلیون تن کالا از مرز مهران

مدیرکل گمرک ایلام از صادرات یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۵۶۰ میلیون دلار از مرز مهران در سال جاری خبر داد.

جوان آنلاین: سهراب کمری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: با افتتاح و راه‌اندازی مسیر تجاری جدید در گمرک مهران، روند صادرات کالا به کشور عراق سرعت بیشتری گرفته و شاهد افزایش چشمگیر تردد کامیون‌ها در این گذرگاه مرزی هستیم.

وی با اشاره به آمار صادرات افزود: در سال جاری یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۵۶۰ میلیون دلار از این مرز به کشور عراق صادر شده که این محموله‌ها با استفاده از ۶۱ هزار دستگاه کامیون جابه‌جا شده‌اند.

این مسئول تصریح کرد: مسیر جدید تجاری با هدف تسهیل در تبادلات اقتصادی و کاهش زمان انتظار کامیون‌ها ایجاد شده و توانسته ظرفیت صادراتی استان را به شکل محسوسی افزایش دهد

مدیرکل گمرک ایلام خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت راهبردی مرز مهران، تلاش می‌کنیم با توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع موجود، زمینه رشد هرچه بیشتر صادرات را فراهم کنیم تا رونق اقتصادی در منطقه مرزی تثبیت شود.

وی در پایان گفت: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، شاهد افزایش روزافزون حجم مبادلات تجاری از این گذرگاه باشیم و استان ایلام بتواند نقش پررنگ‌تری در صادرات کشور ایفا کند.