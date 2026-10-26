واکنش اولیانوف به نشست چهارجانبه تهران

نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی در واکنش به نشست ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان اعلام کرد: به نظر می‌رسد کشور‌های منطقه تصمیم گرفته‌اند مسئله امنیت منطقه‌ای را خودشان به دست گیرند.

جوان آنلاین: میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین در واکنش به نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: واقعاً خبر مهمی است! به نظر می‌رسد کشور‌های منطقه تصمیم گرفته‌اند مسئله امنیت منطقه‌ای را خودشان به دست بگیرند.

به گزارش مهر، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین سپس اضافه کرد که این تحول اهمیت دارد.

نشست چهارجانبه به پیشنهاد پاکستان و مساعدت و همراهی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد.

سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، میزبانی این نشست را برعهده دارد و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه، نمایندگان این سه کشور هستند.

امنیت منطقه‌ای، پیامد‌های تجاوز نظامی، ادامه تجاوزگری‌ها و کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان از جمله محور گفت‌و‌گو‌ها در این نشست عنوان شده بود.