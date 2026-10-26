کد خبر: 1387021
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

نتانیاهو در منگنه ارتش و اپوزیسیون بر سر ایران

1 جبهه‌های جنگی که نتانیاهو گشوده در واپسین روز منتهی به انتخابات کنست، به اهرم فشاری علیه او تبدیل شده‌اند

جوان آنلاین: جبهه‌های جنگی که نتانیاهو گشوده در واپسین روز منتهی به انتخابات کنست، به اهرم فشاری علیه او تبدیل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که رئیس ستاد ارتش اسرائیل با هرگونه اقدام نظامی علیه ایران در دوره انتخابات مخالفت کرده و رهبر اپوزیسیون نیز با تأکید بر اینکه شکست ایران توهم نتانیاهو است، هشدار داده که ماجراجویی‌های نظامی و تصمیمات بی‌محابای نخست‌وزیر، امنیت اسرائیلی‌ها را به خطر می‌اندازد. 
درحالی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در روز‌های اخیر تلاش کرده با طرح احتمال حمله به ایران، افکارعمومی را با خود همراه کند و از این طریق، فضای سیاسی را به سود خود و متحدان افراطی‌اش تغییر دهد تا شانس پیروزی مجدد در انتخابات را افزایش دهد، مقامات امنیتی و رقبای سیاسی او به‌شدت از این رویکرد نظامی و پیامد‌های آن انتقاد می‌کنند. 
شبکه کان رژیم صهیونیستی روز دو‌شنبه گزارش کرد: اختلاف نظر بین نتانیاهو و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل در مورد جنگ با ایران به نقطه اوج خود رسیده است. این درگیری لفظی در بازدید نتانیاهو از پایگاه هوایی بلماخیم به وقوع پیوست. این اختلاف در خصوص احتمال بروز درگیری با ایران بود که گفته می‌شود دوطرف در این باره با یکدیگر اختلاف نظر تا سطح درگیری پیدا کرده‌اند. این رسانه عبری گزارش داد که مقامات ارشد امنیتی در طول بحث‌ها درباره احتمال حمله به ایران صراحتاً ملاحظات و مخالفت‌های خود را ابراز کرده‌اند. آنها تأکید کردند که چنین حمله‌ای دخالت در انتخابات محسوب خواهد شد و ممکن است مانع از برگزاری آن شود. 
رقبای سیاسی نتانیاهو نیز در آستانه انتخابات و در شرایطی که احتمال شکست جریان راست‌گرا وجود دارد، از تبعات جنگ‌افروزی‌های او و مخالفت مقامات امنیتی با حمله احتمالی به ایران بهره می‌گیرند تا حلقه فشار سیاسی علیه نخست‌وزیر را تنگ‌تر کنند. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی دیروز گفت که نتانیاهو مدام از پیروزی علیه ایران حرف می‌زند، اما همه اینها فقط شعار است. لاپید در پیامی در شبکه ایکس خطاب به اسرائیلی‌ها نوشت: تهدید ایران جدی است و مقابله با آن به اقدامی قاطعانه، مسئولانه و سنجیده نیاز دارد، اما رفتار بی‌ملاحظه نتانیاهو ما را به خطر می‌اندازد. امنیت اسرائیل موضوعی برای تبلیغات انتخاباتی نیست بلکه مسئله زندگی ما و فرزندانمان است. 
رهبر مخالفان نتانیاهو تأکید کرد: «نتانیاهو وعده داد تهدید ایران را از بین ببرد و تاکنون دو بار از «پیروزی مطلق» سخن گفته، اما با شکست سنگینی روبه‌رو شده است. اکنون نیز فرصت دیگری می‌خواهد تا بار دیگر شکست بخورد». لاپید در ادامه با کنایه به عملکرد نتانیاهو نوشت: «در شعار‌ها قهرمان است، اما در نتایج ناکام.» لاپید در بخش دیگری از پیام خود، با کنایه به سخنان نتانیاهو در فردای عملیات ۷ اکتبر نوشت: «آزمون واقعی این است که چه کسی برای حفظ امنیت اسرائیل اقدام می‌کند و چه کسی همچنان به گلایه از این موضوع ادامه می‌دهد که چرا شبانه او را از خواب بیدار نکرده‌اند.» وی همچنین با اشاره به انتخابات پارلمانی افزود: «سه‌شنبه، اصلاح و تغییر را رقم می‌زنیم.»
این انتقادات در حالی رخ می‌دهد که نتانیاهو طی روز‌های اخیر بار‌ها مدعی شده که در دو جنگ پیشین علیه ایران، ۹۰ درصد توان جمهوری اسلامی را از بین برده و تنها ۱۰ درصد از ظرفیت آن باقی مانده است، ظرفیتی که به ادعای او، در صورت پیروزی مجدد در انتخابات، آن را نیز نابود خواهد کرد. با این حال، این ادعا‌ها و تهدید‌های نظامی نتوانسته افکارعمومی اسرائیل را به حمایت از حزب لیکود و اردوگاه راست‌گرا متقاعد کند، به‌طوری‌که نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از این است که رقبای نتانیاهو از موقعیت بهتری برای کسب اکثریت کرسی‌های کنست برخوردارند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نتانیاهو ، انتخابات ، اسرائیل
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