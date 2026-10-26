رهگیری هواپیمای ناشناس نزدیک محل اقامتگاه ترامپ

جنگنده نیروی هوایی آمریکا به دنبال اعلام حضور هواپیمایی ناشناس نزدیک محل اقامت ترامپ در مارآلاگو به پرواز درآمد.

جوان آنلاین: به نقل از سی بی اس نیوز، مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند که در روز‌های اخیر یک فروند جت جنگنده با استفاده از «مانور ضربه سر» اقدام به رهگیری یک هواپیمای غیرنظامی کرد که وارد حریم هوایی ممنوعه در نزدیکی اقامتگاه «مارآلاگو» متعلق به دونالد ترامپ در پالم‌بیچ واقع در فلوریدا شده بود.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، ترامپ در آن روز برای شرکت در تجمع انتخاباتی مرتبط با رأی گیری میان دوره‌ای فلوریدا در «وست پالم‌بیچ» حضور داشت.

به گفته «فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی» (NORAD)، این رهگیری حدود ساعت ۱۲:۲۰ بعدازظهر (به وقت شرقی) رخ داد؛ زمانی که یک جنگنده اف-۱۶ متعلق به این فرماندهی، برای جلب توجه خلبان در فاصله‌ای بسیار نزدیک مقابل هواپیمای مذکور پرواز کرد.

طبق اعلام این فرماندهی، انجام این مانور به جت نظامی اجازه داد تا با خلبان هواپیما ارتباط برقرار کند؛ خلبان نیز در پی آن با پیروی از دستورالعمل‌های پروازی، هواپیما را به سلامت از حریم هوایی ممنوعه خارج کرد.

این فرماندهی خاطرنشان کرد که هواپیمای مذکور «محدودیت موقت پروازی» (TFR) اعمال‌شده بر فراز این منطقه را نقض کرده بود؛ بدین معنا که خلبان آن ممکن است «پس از فرود، تحت اقدامات قانونی قرار گیرد.»