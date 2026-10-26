ماکرون شنبه آینده را در فرانسه «روز پرخطر» خواند

رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به تداوم اعتراضات و فراخوان اتحادیه‌ها برای تجمع سراسری در روز شنبه آینده ۳۱ اکتبر (۹ آبان)، از این روز به عنوان «روزی پرخطر» یاد کرده و مدعی شد نیرو‌های امنیتی برای سرکوب اعتراضات ۱۷ اکتبر در تعداد کافی مستقر نشده بودند.

جوان آنلاین: امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، امروز دوشنبه در جریان سفر به مارسی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اعتراف به تشدید اعتراضات فرانسوی‌ها علیه سیاست‌ها و سوءمدیریت‌های دولتش گفت: «می‌دانیم که شنبه آینده هنوز یک روز پرخطر است. می‌دانیم که ۵ نوامبر شاهد یک روز بسیج ملی با مشارکت همه اتحادیه‌های کارگری خواهیم بود و شنبه‌های دیگر نیز پیش رو هستند.»

به گزارش ایسنا، ماکرون با ذکر اینکه تداوم این روند در شنبه هر هفته «اجتناب‌ناپذیر» نیست وعده داد مقام‌های دولتش به آنچه او «سازماندهی و حفاظت از اموال، مردم و مراکز شهری» ادامه خواهند داد.

وی در عین حال در تلاش مجدد برای فرونشاندن اعتراضات گسترده علیه دولتش ادعا کرد از مقام‌های دولت خود خواسته به «مطالبات مشروع در ریشه این جنبش اجتماعی» پاسخ دهند و همچنین مدعی شد که دیدار امروز سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه با نمایندگان جامعه دبیرستانی‌ها نیز در راستای رسیدگی به مطالبات معترضان انجام می‌شود.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین قول «اعلامیه‌ها و پیشرفت‌های مهم با هدف ایجاد تغییرات در وهله فعلی و اتخاذ اقداماتی در کوتاه مدت» پس از نشست برنامه‌ریزی‌شده لکورنو را داده و گفت: «ما همین تعامل را با اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های کارفرما انجام خواهیم داد و همه اینها باید وضعیت را به تدریج و با احترام به شکل عادی بازگرداند.»

ماکرون در ادامه ادعا کرد که نیرو‌های امنیتی برای برخورد با اعتراضات ۱۷ اکتبر به تعداد کافی حضور نداشتند و رویداد‌ها «پیش‌بینی نشده بود».

رئیس‌جمهور فرانسه با «مجرم» و «چپ افراطی» خواندن معترضان مدعی شد: «پیش‌بینی نکرده بودیم که گروه‌های چپ افراطی بسیار زودهنگام و به شکلی بسیار غیرعادی بسیج شوند... همچنین پیش‌بینی نکرده بودیم که فراتر از بسیج چپ افراطی، عناصر مجرم نیز به آن بپیوندند. در نتیجه، نیرو‌های پلیس به تعداد کافی مستقر نشدند.»

وی اظهار کرد که مقام‌های دولتش «در حال حاضر جمهوری و نظم عمومی را بدون وضعیت اضطراری حفظ می‌کنند» و انتقاد‌ها از سوء عملکرد خود را رد و تهدید کرد که مقام‌ها «سخت‌گیر و قاطع» هستند.

ماکرون همچنین شبکه‌های اجتماعی را مقصر ناآرامی‌ها در فرانسه دانسته و مدعی شد: «شبکه‌های اجتماعی به دموکراسی‌های ما آسیب می‌زنند، زیرا دوقطبی‌گرایی را دامن می‌زنند و نوعی شوک و فلج در برابر صحنه‌های خشونت ایجاد می‌کنند.»

رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه اتهام‌زنی علیه شبکه‌های اجتماعی گفت: «آن‌ها به‌ویژه در ۱۷ اکتبر برای کشاندن جوانان و افراد مسن به مکان‌هایی که اعمال مجرمانه، حملات و غارت در آن رخ می‌داد استفاده شدند، زیرا خشونت در شبکه‌های اجتماعی به شکلی ارائه می‌شود که غیرواقعی به نظر برسد.»